Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeští policisté uspěli v prestižní anketě POLICISTA ROKU 2017

Jihočeský kraj - Tým FIRMA obsadil první místo ve své kategorii, prap. David Hrádek v kategorii Čin roku pak druhé místo.

Jihočeští policisté se v pátek zúčastnili slavnostního předávání ocenění policistům v prestižní anketě POLICISTA ROKU 2017, které proběhlo v Praze. Úspěch sklidili policisté hned ve dvou kategoriích a to v kategorii Tým roku a Čin roku. Týmem roku se stal tým policistů, kteří pracovali pod názvem FIRMA na objasnění závažného zločinu, ke kterému došlo v Horusicích na Táborsku v roce 2015. Druhé místo v kategorii Čin roku obsadil nprap. David Hrádek, který pomohl při záchraně života u nehody motocyklu a osobního vozidla v dubnu 2017.

Níže uvádíme úspěšné nominace, které by čtenářům měly přiblížit oba skutky.

prap. David Hrádek – OOP NOVÁ BYSTŘICE, ÚO Jindřichův Hradec

Druhé místo v kategorii Čin roku 2017

V pátek 14. dubna loňského roku se krátce před polednem procházel doma po zahradě prap. David Hrádek, policista sloužící na obvodním oddělení v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. V té době se nedaleko od jeho domu, několik stovek metrů za obcí Nová Bystřice, ozvala ohlušující rána. Policista David Hrádek se rozběhl ve směru, odkud slyšel zvuk, jež nevěstil nic jiného než vážnou dopravní nehodu. Myšlenka, která mu v tu chvíli proběhla hlavou, se stala o pár vteřin později neúprosnou realitou. Davidu Hrádkovi se naskytl pohled na dopravní nehodu, při níž se srazil motocyklista s osobním vozidlem, a obě vozidla začala hořet. V těsné blízkosti hořícího motocyklu a automobilu uviděl ležet bezvládné tělo motocyklisty, který nejevil známky života a měl viditelnou, otevřenou zlomeninu pravé nohy s masivním tepenným krvácením. K policistovi se přidal další svědek dopravní nehody, poskytli muži první pomoc, spočívající v zástavě masivního krvácení a k obnovení základních životních funkcí, jelikož zraněný motocyklista již nedýchal. Zraněného přenesli do bezpečné vzdálenosti od hořících vozidel a ošetřovali ho až do příjezdu zdravotnické záchranné služby.

Dle vyjádření lékaře na místě svou rychlou reakcí zachránili policista David Hrádek spolu s bohužel neustanoveným svědkem zraněnému muži život. Přivedli zraněného zpět k vědomí a postarali se o něj až do jejich příjezdu. Policista David Hrádek svým okamžitým jednáním zachránil muži život.





Tým FIRMA pod vedením mjr. Ing. Otty Šojsla vedoucího Oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování KŘPJČ kraje

První místo v kategorii Tým roku 2017

Bylo 16. září roku 2015, když do areálu rodinné firmy v obci Horusice, vnikla skupina maskovaných a ozbrojených pachatelů. To, co následovalo, bylo bezcitné řádění lidí, kteří s cílem získat co nejvíce finančních prostředků postupně napadli zaměstnance rodinné firmy, jejího majitele a rodinné příslušníky. Brutálním napadáním osob si vymáhali peníze a vyhrožovali přítomným, že pokud jim je majitel nedá, jejich řádění nepřestane. Napadený majitel peníze útočníkům vydal a ti z prostor firmy utekli. Na následky jejich brutálního kopání, bití pěstmi a údery zemřeli dva lidé.

Kriminalistům se na místě útoku naskytl hrozný pohled. Po provedení prvotních úkonů, rozhodl jihočeský krajský policejní ředitel o zřízení pracovního týmu, který bude pod názvem FIRMA na objasnění tohoto ohavného skutku intenzivně pracovat.

Do týmu byli zařazeni operativci a vyšetřovatelé z odboru obecné kriminality, analytici krajského policejního ředitelství a kriminalisté z Územního odboru Tábor, do jejichž působnosti Horusice spadají. Tým se od začátku vyznačoval naprostou profesionalitou, integritou a všichni směřovali ke společnému cíli – chtěli objasnit brutální zločin a dopadnout pachatele. Při vyšetřování si pracovní tým komplexně nastavil systém práce, analýz, hodnocení a vytyčovaní nových cílů, priorit, společných porad a všeho, co k vyšetřování takto zvlášť závažného zločinu patří. Všichni členové týmu FIRMA pracovali s obrovským nasazením a tento fakt přispíval ke spokojenosti všech členů s prací kolegů a s dosaženými dílčími výsledky.

Činností FIRMY se podařilo zjistit skutkový stav věci, přičemž nebylo vůbec jednoduché zdůvodnit chování a jednání jednotlivých pachatelů na místě činu a další okolnosti významné pro další postup při vyšetřování.

Mnohaměsíční, téměř každodenní práce, přinesla své ovoce. Týmu se podařilo zjistit okruh podezřelých osob a z nich pak konkrétního pachatele. Opatřil významné důkazní prostředky a z okruhu pěti osob cizí státní příslušnosti se policistům v týmu podařilo v březnu roku 2017 zadržet dva z nich, další nemohli být z objektivních důvodů zadrženi, jelikož prchli do zahraničí a stále se po nich pátrá.

Zadržení spolupachatelé byli nepravomocně odsouzeni krajským soudem pro spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a pro přečin porušování domovní svobody.

Tým FIRMA se po celou dobu vyšetřování vyznačoval velkou soudržností a chutí dosáhnout co nejlepšího výsledku v podobě zjištění pachatelů zvlášť závažného zločinu.

Jejich práce byla naprosto profesionální, precizní a tato zkušenost v kontextu s dosaženým výsledkem také jednoznačným přínosem pro práci všech zúčastněných, ale i těch, kteří mohli práci týmu sledovat.

Po zveřejnění úspěchu pracovního týmu FIRMA, byl ohlas ze strany veřejnosti velmi kladný, a to především od samotných poškozených, kteří zprvopočátku nebyli vůči kriminalistům důvěřiví.





26. září 2019

