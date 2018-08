Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Jezdil, tankoval, neplatil

CHOMUTOV - Muž porušil zákon opakovaně, Společně o garáže.....

45letý muž z Prahy je podezřelý z krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V měsíci červnu letošního roku měl natankovat na chomutovské benzínové čerpací stanici do vozidla pohonné hmoty za 200 korun. Uvedenou hotovost nezaplatil a z místa ujel. Následné vyšetřování navíc prokázalo, že řídit vůbec neměl. Obvodní soud Praha mu totiž vyslovil zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Navíc byl za majetkovou trestnou činnost v minulosti již odsouzen. Uvedené jednání nadále vyšetřují chomutovští policisté.

Společně do garáže

Policisté zadrželi dva muže z okresního města ve věku 21 a 23 let. Tento týden v úterý měli společně vniknout do řadové garáže v Jirkově. Garáž prohledali a odcizili nejen různé nářadí, ale i elektroniku, oblečení a hračky. Majitel vyčíslil celkovou škodu na necelých 14 tisíc korun.

Do bytu bez pozvání

Na policejní útvar v Klášterci nad Ohří se minulý týden obrátila poškozená a oznámila vniknutí do bytu. Uvedla, že když nebyla doma, vnikla do jejího bytu bez dovolení a pozvání žena ve věku 54 let. Uvedené jednání policisté vyhodnotili jako trestný čin porušování domovní svobody.

Posprejované vagóny

28letý obyvatel města měl tento týden vniknout do prostoru depozitáře muzea a na odstavné koleji posprejoval dva železniční vozy. Oprava byla odhadnuta na 5 tisíc korun. Co ho k tomuto jednání vedlo, policisté nadále vyšetřují. Muž je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci.

