Jednačtyřicetkrát a dost

PROSTĚJOV - Důvěřivý muž vyplatil přes 63 tisíc korun.

Na přelomu února a března letošního roku si čtyřiačtyřicetiletý muž z Prostějova na internetu našel nabídku poskytnutí úvěru. Prostřednictvím e-mailové komunikace kontaktoval domnělou společnost poskytující finanční služby s požadavkem na poskytnutí úvěru 120 tisíc korun. Následně ho telefonicky kontaktoval zástupce společnosti a poskytnutí úvěru mu přislíbil. Požadoval však vstupní poplatek ve výši 1 100 korun, který měl sloužit jako potvrzení schopnosti splácet. Do druhé dne po obdržení platby měla společnost požadovaný obnos přivézt muži přímo do Prostějova. Místo toho byl poškozený muž po zaplacení vstupního poplatku telefonicky vyzván k další platbě ve výši 1 tisíc korun. Ani po odeslání druhé platby poškozený neobdržel požadované, ale naopak měl být stále znovu vyzýván k dalším platbám. Jejich počet měl nakonec dosáhnout jednačtyřiceti. Jednalo se o platby v rozmezí od 500 do 3 tisíc korun. Po odeslání posledních dvou plateb po 1 500 korunách dne 5. dubna 2018 se zástupce společnosti odmlčel a stal se nekontaktním. Z tohoto jednání měl poškozený usoudit, že se stal obětí podvodu a věc oznámil policistům. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvod. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Celkem měl poškozený muž domnělé společnosti odeslat 64 300 korun.

Několik rad, jak se nestát obětí podvodu:

· První věcí by mělo být pečlivé zvážení, zda je situace opravdu tak vážná, že ji musíte řešit půjčkou.

· Pokud se rozhodnete si peníze opatřit půjčkou, pečlivě si vyberte poskytovatele. On si vás také prověří. Jestli společnost vůbec existuje, zjistíte v obchodním rejstříku na internetu. Pokud společnost jako kontakt uvádí pouze telefonní číslo a e-mailovou adresu, moc důvěry to nevzbuzuje.

· Při sjednávání si pečlivě pročtěte smlouvu, a co nepochopíte, si nechte vysvětlit. Pokud písemnou smlouvu nedostanete, běžte jinam.

· Poplatky předem – velice častý způsob, jak se obohatit na úkor lidí, kteří sami peníze potřebují. Běžte jinam, jinak o své peníze můžete přijít.

· Půjčky po telefonu – tuto možnost nedoporučujeme. Pokud se pro ni přesto rozhodnete, zjistěte si, zda není telefonní linka zpoplatněna vyšší sazbou. Provolat tak můžete i tisíce korun.

· Nejbezpečnějším způsobem získání půjčky je využít služeb zavedené společnosti s pevným sídlem a příznivými referencemi od známých.

por. Mgr. František Kořínek

6. dubna 2018

