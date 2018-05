Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Jedna hlídka odhalila tři trestné činy

LOUNY – Žatecká policejní hlídka a její dobrá práce.

Na začátku května měla jedna z policejních hlídek z obvodního oddělení v Žatci takzvaně plné ruce práce. Zaměstnali jí tři hříšnice.

Nejprve jejich pozornost upoutalo vozidlo značky Daewoo. Kontrolovali jej v dopoledních hodinách v jedné z žateckých ulic. Řidička policistům předložila pouze občanský průkaz, což už jim bylo podezřelé. Následnou kontrolou zjistili, že 26letá řidička má městským úřadem vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Ještě tentýž den si z úst policisty vyslechla podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ve výslechu své jednání měla zdůvodnit tím, že jela na zahrádku. Zřejmě si z uloženého trestu nic nedělá, jelikož to není její první jízda v době, kdy za volant usednout neměla. Soud by jí nyní mohl potrestat odnětím svobody až na dvě léta. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení.

Další dvě výtečnice si už také vyslechly důvod, kvůli kterému jsou obviněné z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Nenastoupily totiž do výkonu trestu, i když o tom, podle informací, byly srozuměny. Ženy byly vedeny v celostátním pátrání, byl na ně vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté svým šetřením vypátrali ženy ve věku 24 a 30 let v jednom z žateckých bytů. Jedna z žen měla nastoupit do výkonu trestu na konci února tohoto roku, druhé lhůta k nastoupení uplynula už v září loňského roku. Obě hříšnice byly omezeny na osobní svobodě a ještě tentýž den převezeny strážci zákona do věznice. V současné době už ví, že by je soud mohl za jejich jednání znovu potrestat až dvěma lety odnětí svobody. Usnesení o zahájení trestního stíhání jim bylo doručeno do výkonu trestu.





nprap. Mgr. Irena Pilařová

oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

30. května 2018

