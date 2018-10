Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Jedl, pil a neplatil

SVITAVY - Způsobil škodu za více jak pět tisíc korun.

V minulém týdnu si od nás vyslechl podezření ze spáchání přečinu krádeže čtyřiadvacetiletý mladík ze Svitavska. Ten se měl dopustit krádeže alkoholických nápojů na diskotéce ve Svitavách. Svého jednání se měl dopustit již v polovině září v době mezi 02:40 hod. a 03:30 hod. To měl projít spojovací chodbou z diskotéky do restaurace. Tam měl vzít z chladnice pět litrových lahví s alkoholem a jednu malou plechovku energetického nápoje. Tyto nápoje částečně na místě také zkonzumoval. Následně překonal uzamčené dveře do skladovacích prostor, kde nalezl jahodové džusy, které na místě také částečně zkonzumoval, stejně tak jako medovník, který mu neunikl. Ve skladu našel i plato s vejci, se kterými se snažil „zvelebit“ stěnu skladu. Celkem po jeho řádění zůstala škoda přes dva tisíce na odcizených věcech a téměř tři tisíce na věcech poškozených.

Teď se bude mladík ze svého jednání zodpovídat před soudem. Ten může v případě prokázání viny uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

10. řijna 2018

por. Bc. Ondřej Zeman

tiskový mluvčí

