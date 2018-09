Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Jeden zloděj kradl z dětského kočárku, druhý jej odcizil rovnou celý

BEROUNSKO – Lidé by měli mít své věci vždy pod kontrolou.

Policisté pátrají hned po dvou zlodějích, kdy oba případy spolu nesouvisí, avšak terčem jejich nekalých úmyslů se staly dětské kočárky. V prvním případě si neznámý pachatel vyhlédl maminku, která v obci Zdice, v lesoparku Na Knihově, ponechala v odstaveném dětském kočárku tašku, ze které jí zloděj v nestřeženém okamžiku odcizil mobilní telefon Huawei P20 Lite a způsobil tak škodu ve výši 8.995,-Kč.

V druhém případě zloděj odcizil celý dětský kočárek a to v době od 15.00 hod. dne 15. 9. 2018 do 09.00 hod. dne 18. 9. 2018, na blíže nezjištěném místě v Hořovicích, kdy provedl vloupání do uzamčeného automobilu tovární značky Volvo V70, u kterého překonal centrální uzamčení a bez poškození, ze zadního zavazadlového prostoru odcizil zdravotní dětský kočárek zn. Patron v hodnotě Kč 6.000,-, černé barvy.

Policisté upozorňují, aby lidé měli vždy své odložené osobní věci pod kontrolou a ve svých zaparkovaných vozidlech nenechávali nic cenného. Pokud ano, měli by míst svá vozidla vždy na dohled, aby byli schopni zareagovat v případě, že se jim někdo bude snažit do vozidla vniknout. V takovém případě pak ihned volat na linku 158.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

25. září 2018

