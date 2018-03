Je policejní oddělení stále činné a jaké má výsledky?

Žadatelka v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. projevila zájem o oddělení NCOZ SKPV a vyžádala si informace k jeho činnosti.

Povinný subjekt na výše uvedené otázky uvedl následující:

Ad 1)

Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV zanikl dne 31. července 2016. Nástupnickým subjektem se stal útvar s celorepublikovou působností: Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV (dále jen „NCOZ SKPV“). Oddělení Holešov bylo součástí expozitury Brno, která náležela Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV (dále jen „ÚOKFK SKPV“). V současné době náleží pracoviště v Holešově pod Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policiea vyšetřování (dále jen „NCOZ SKPV“) expozituru Olomouc. Toto pracoviště je stále činné. Zprávy o činnosti z let 2014 - 2016 za oddělení Holešov nemá povinný subjekt k dispozici. Nikdy nebyly souhrnně zpracovány. Výsledky činnosti byly vždy nedílnou součástí výsledků činnosti celého ÚOKFK SKPV.

Od 1. srpna 2016 je oddělení Holešov součástí NCOZ SKPV.

Rok 2014

Z výše uvedeného důvodu Vám rovněž nemůže povinný subjekt poskytnout Vámi požadované statistické údaje: počet obviněných právnických a fyzických osob ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOKFK SKPV – 0. Počet realizovaných případů, kdy bylo zahájeno trestní stíhání ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOKFK SKPV – 0. Zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOKFK SKPV – 0.

Rok 2015

Počet obviněných právnických a fyzických osob ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOKFK SKPV – 19 (z toho 3 právnické osoby). Počet realizovaných případů, kdy bylo zahájeno trestní stíhání ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOKFK SKPV – 1 spis. Zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOKFK SKPV - nemovitosti v přesně nezjištěné hodnotě a nevyplacené peníze z FÚ ve výši 180 mil. Kč.

Rok 2016 (časové období od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016)

Počet obviněných právnických a fyzických osob ve spisech vedených na pracovišti Holešov NCOZ SKPV – 0. Počet realizovaných případů, kdy bylo zahájeno trestní stíhání ve spisech vedených na pracovišti Holešov NCOZ SKPV – 0. Zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení ve spisech vedených na pracovišti Holešov NCOZ SKPV – 0.

Počet podaných oznámení o spáchané trestné činnosti ve spisech vedených na pracovišti Holešov NCOZ SKPV za roky 2014, 2015 a část roku 2016: evidence podaných trestních oznámení náležela expozituře v Brně, kde se evidovala veškerá došlá oznámení, takže nelze přesně určit počet podaných oznámení pouze na pracovišti Holešov.

Ad 2)

Oddělení Holešov Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV (dále jen „ÚOOZ SKPV“) bylo součástí expozitury Ostrava, a to do 31. července 2016. Od 1. srpna 2016 byl ÚOOZ SKPV převeden pod NCOZ SKPV. Od 1. ledna 2017 bylo oddělení NCOZ SKPV v Holešově převedeno pod nově zřízenou expozituru Olomouc v rámci NCOZ SKPV. Toto pracoviště je stále činné. Zprávy o činnosti z let 2014-2016 oddělení Holešov nemá povinný subjekt k dispozici. Výsledky činnosti tohoto oddělení jsou nedílnou součástí souhrnné zprávy za celý Útvar odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Od 1. srpna 2016 je oddělení Holešov součástí NCOZ SKPV.

Rok 2014

Počet obviněných právnických a fyzických osob ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOOZ SKPV – 0. Počet realizovaných případů, kdy bylo zahájeno trestní stíhání ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOOZ SKPV – 0. Zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOOZ SKPV – 0.

Rok 2015

Počet obviněných právnických a fyzických osob ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOOZ SKPV – 0. Počet realizovaných případů, kdy bylo zahájeno trestní stíhání ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOOZ SKPV – 0. Zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení ve spisech vedených na pracovišti Holešov ÚOOZ SKPV – 0.

Rok 2016 (časové období od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016)

Počet obviněných právnických a fyzických osob ve spisech vedených na pracovišti Holešov NCOZ SKPV – 0. Počet realizovaných případů, kdy bylo zahájeno trestní stíhání ve spisech vedených na pracovišti Holešov NCOZ SKPV – 0. Zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení ve spisech vedených na pracovišti Holešov NCOZ SKPV – 0.

Počet podaných oznámení o spáchané trestné činnosti ve spisech vedených na pracovišti Holešov NCOZ SKPV za roky 2014, 2015 a část roku 2016: evidence podaných trestních oznámení náležela expozituře v Ostravě, kde se evidovala veškerá došlá oznámení, takže nelze přesně určit počet podaných oznámení pouze na pracovišti Holešov.

pplk. Mgr. Iva Knolová

