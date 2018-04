Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jaro je tu, zloději kol též!

NÁCHODSKO - Před obchodními domy nebyla kola v bezpečí.

Ilustrační foto/Policie ČRS příchodem jarního počasí opět lidé sedají na svá jízdní kola a vyrážejí do přírody, do zaměstnání i na nákupy. A právě tato poslední aktivita se stala osudnou hned dvěma majitelům jízdních kol na Náchodsku. Jejich bicykly si vyhlédl zloděj. S největší pravděpodobností nenechavec či nenechavci využili vyšší koncentrace lidí před obchodními domy a z ní vyplývající větší anonymity. Kola majitelům zmizela od dvou různých obchodních domů, v prvním případě pachatel využil příliežitosti, že majitel postavil bicykl do stojanu bez uzamčení. I když cyklista odešel dovnitř obchodního centra na pouhé tři minuty, zloději tento čas stačil. Jízdní kolo vyndal ze stojanu a odvezl neznámo kam. Maijitel tím přišel o dopravní prostředek značky Author Reflect červené barvy v hodnotě 8.000 korun, obrazně řečeno, dřív, než mrkl okem.

Obdobným způsobem, i když zde musel zloděj překonat lankový zámek, zmizelo jeho majiteli elektrokolo, kterým si přijel na nákup do obchodního domu v nákupní zóně za Náchodem. Zloději vůbec nevadilo, že musí přerušit lankový zámek, kterým si majitel bicykl přivázal ke kovovému zábradlí u hlavního vchodu do prodejny. K odstranění zámku a odcizení jízdního kola značky Dema29, upraveného na elektrokolo, mu stačilo pouhých pět minut. S jízdním kolem v hodnotě 50.000 korun zmizel, než se k němu jeho majitel stihl z obchodu vrátit.

Policisté po pachateli či pachatelích začali ihned pátrat. Majitele všech jízdních kol důrazně varují před zanecháním svých dopravních prostředků bez dozoru či náležitého zajištění. Zlodějům ke krádeži opravdu stačí pouhé minuty. Vyplatí se proto o místě, kde své jízdní kolo odstavit vždy přemýšlet a vybírat tak, aby bylo co nejbezpečnější. Doporučujeme například bicykl umístit do bezpečnostních stojanů, pod dohled průmyslových kamer, opatřit opravdu bytelným a nesnadno překonatelným zámkem nebo zanechat pod přímým dohledem jiné osoby. Krádežemi kol se policisté zabývají stále, jen v Královéhradeckém kraji jich majitelům rukou zlodějů zmizí stovky. Vrátit se jich podaří asi tak desetina. Výrazně dopomoci k navrácení kola může poznamenání výrobního čísla a zaevidování do celostátní databáze, která eviduje majitele jízdních kol. Při dopadení pachatelů krádeží jízdních kol totiž policisté nezřídka stojí před problémem, že nevědí, komu jízdní kola, nalezená při domovních prohlídkách, patří.

por. Mgr. Eva Prachařová

10. 9. 2018 v 15:40

