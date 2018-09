Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jak se chovat při setkání s cizím člověkem?

JABLONECKO – Dnes dopoledne za dětmi do školky v Nové Vsi nad Nisou přijela policistka.

Dnes dopoledne přijela policistka z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje za dětmi do Mateřské školy v Nové Vsi nad Nisou. Hovořila s nimi především o tom, jak se mají tak malé děti chovat v situacích, kde se potkají s cizím člověkem, když je takový člověk osloví nebo jim dokonce i něco nabízí. Dále dětem připomněla, jak se mají chovat v silničním provozu jako chodci. Vysvětlila jim, že v podstatě na silnici jsou těmi nejzranitelnějšími, a proto musí na sebe dávat velký pozor. Děti se velmi rychle zapojily do povídání o obou tématech a vyprávěly své příběhy, které v souvislosti s nimi prožily. Někteří z nich dokonce například vyprávěly, jak jejich rodiče při řízení vozidla telefonují. To bylo v souvislosti s tím, když jim policistka povídala o nepozorných řidičích kvůli, kterým musí byt děti mnohonásobně pozornější, a nespoléhaly se na to, že je takový řidič v silničním provozu vidí třeba přecházet vozovku na přechodu pro chodce nebo mimo něj.



Všechny děti pozorně poslouchaly, a proto si po celém povídání měly možnost vyzkoušet si některé výstrojní součástky z policejní výbavy policisty včetně služebních pout. Rádi si vyzkoušely být policistou či pachatelem v poutech. Na úplný závěr od policistky dostaly omalovánky, vystřihovánky a reflexní prvky. Paní učitelky navíc obdržely DVD a omalovánky pro předškolní děti se zaměřením na správnou znalost linek tísňových volání, které vznikly v rámci projektu „Žádné dítě neváhá, správné číslo zavolá“ ve spolupráci Libereckého kraje, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje a Mateřskou školou „Beruška“ v Liberci.







17. 9. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

