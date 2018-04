Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Internetový přítel ji připravil o statisisíce

ČESKOLIPSKO - Za amerického vojáka se vydával neznámý podvodník.

V listopadu loňského roku se seznámila 68letá žena z Českolipska s mužem, který jí převrátil život na ruby. Poznala se s ním prostřednictvím internetové seznamky, přičemž on oslovil ji. Představil se jako 53letý vdovec, voják americké armády, který hledá spřízněnou duši. Zpočátku si chatovali o tom, co ve volném čase rádi dělají nebo o rodině. Po dvou měsících, během kterých si vyměnili navzájem stovky emailů, ale začali plánovat společnou budoucnost. Cizinec oznamovatelce naznačil, že ho v USA nic nedrží, a že by se rád odstěhoval za ní do České republiky. Vzhledem k tomu, že byl milý a navíc podle fotografie na jeho profilu velký fešák, zdálo se jí, že se na ni poprvé v životě usmálo štěstí. Představou společného života s ním byla natolik nadšená, že si vůbec nepřipouštěla divné věci , které se kolem jejich vztahu začaly objevovat.

Cizinec, kterého osobně nikdy neviděla, jí například už letos v lednu požádal o 1 500 dolarů s tím, že tuto sumu musí zaplatit americké armádě, aby dostal dovolenou a mohl ji navštívit. Ona mu je poslala, a to dokonce na účet u banky, která působí v České republice. To, že jde o tuzemský bankovní účet vysvětlil tím, že patří člověku, který v naší zemi vyřizuje finanční záležitosti americkým vojákům. Dalších 2 000 dolarů žádal vzápětí zaslat na stejný účet na zaplacení letenky z USA do Česka. I této prosbě bez velkého otálení vyhověla.

Aniž by jí za předchozí peníze nějak zvlášť poděkoval, nerozpakoval se chtít další. Tentokrát 10 000 dolarů na náklady spojené s transportem jeho balíku s osobními věcmi, penězi a šperky, které chtěl zaslat na její adresu. Ujišťoval ji, že půjčené peníze ihned vrátí, jen co se dostane do České republiky. Žena si na tento větší výdaj půjčila ve své bance 150 000 korun, zbytek doplatila z účtu. Peníze šly tentokrát na bankovní konto v Portugalsku, kam poukázala 210 000 korun českých.

Podvodník ale pořád neměl dost, a tak si na svou oběť vymyslel ještě to, že potřebuje dalších 25 000 dolarů, aby mohl být ohlašovaný balík s z USA převeden do jejího osobního vlastnictví. Teprve potom se oznamovatelka vážně zamyslela nad tím, že jsou jeho neustálé požadavky podezřelé a začala o jeho upřímnosti pochybovat. Přímo se ho proto emailovou zprávou zeptala, jestli ji jen nezneužívá. On na její konkrétní otázku nijak nereagoval a komunikoval s ní dál, jako by se nic nestalo. To ji přesvědčilo o tom, že ji vodí za nos, dvacetpět tisíc dolarů mu už neposlala a podala na něj trestní oznámení. I tak jí tato krutá zkušenost přišla draho, a to přesně na 325 000 korun.

Kriminalisté už v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu s trestní sazbou odnětí svobody až na pět let. Zjistit pachatele nebude snadné, protože se za podobnými podvody mnohdy skrývají mezinárodně organizované skupiny, které se na tuto kriminální činnost zneužívající internetové seznamky zaměřují.

18. 4. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

