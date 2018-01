Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 5. ledna 2018

Opava - Dopravní nehoda osobního automobilu s těžkým zraněním řidičky na Hlučínsku a další... (4 případy)

Dopravní nehoda osobního automobilu s těžkým zraněním řidičky na Hlučínsku

Deset minut před osmou hodinou ranní 3. ledna 2018 řídila 54letá žena z Ostravy své osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia combi ve směru jízdy z obce Ludgeřovice k obci Vráblovec na Hlučínsku, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou dostala smyk (silnice kluzká, namrzlá, neošetřena posypem), vyjela vpravo mimo pozemní komunikaci a levým bokem automobilu narazila do stromu. Při dopravní nehodě utrpěla řidička zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu k lékařskému vyšetření, k ošetření a k hospitalizaci do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě, a to s blíže neupřesněnou dobou léčení. Orientační dechová zkouška nebyla u výše uvedené ženy provedena z důvodu jejího zranění a byl u ní nařízen odběr krve. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun.

Případ krádeže mobilního telefonu v Opavě zná pachatele

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení Policie České republiky ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu podvodu 24letému muži z Opavy, neboť tento v dopoledních hodinách 27. prosince 2017 vylákal podvodným způsobem na 22letém místním muži mobilní telefon v hodnotě 6 tisíc korun, se kterým následně utekl pryč. K tomuto protiprávnímu jednání došlo na ulici Na Rybníčku v Opavě a výše uvedený podezřelý muž mobilní telefon vylákal pod záminkou chvilkového zhlédnutí jeho sociální sítě. Pak však využil chvilkovou nepozornost poškozeného muže a s jeho telefonním přístrojem utekl neznámo kam. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Malohoštickým fotbalistům byly odcizeny ampliony

V blíže neupřesněné době od podvečerních hodin 3. ledna 2018 do odpoledních hodin následujícího dne doposud neznámý pachatel spáchal v areálu fotbalového hřiště na ulici Sportovní v Opavě, městské části Malé Hoštice přečin krádeže tím, že po odstřižení elektrických kabelů odcizil 4 kusy amplionů. Tyto byly instalovány pod střechou tribuny a poškozené místní tělovýchovné jednotě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 10 tisíc korun. Tento případ majetkové trestné činnosti nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených amplionů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Další krádež zboží v opavském marketu zná svého pachatele

Dne 4. ledna 2018 policisté z Obvodního oddělení v Opavě ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 24letému muži z Bruntálu, neboť tento byl chvíli před devatenáctou hodinou téhož dne zadržen pracovníkem bezpečnostní ochranné služby jednoho ze supermarketů na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách při krádeži volně vystaveného zboží. Jak bylo na místě přivolanými policisty zjištěno, tak výše jmenovaný muž odcizil LED pásek pro televizní přijímače v hodnotě 500 korun a bez úhrady tohoto zboží prošel přes pokladní zónu. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Bruntále k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců, se zkušební dobou na dva roky. Jeho případná další trestná činnost obdobného charakteru je nadále prověřována ze strany opavských policistů a kriminalistů, a to v úzké spolupráci s jejich bruntálskými kolegy.

Opava 5. ledna 2018

