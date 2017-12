Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 31. prosince 2017

Opava - Nejzajímavější případy na Opavsku v roce 2017 (15 případů)

Případ krádeže včelínu v obci Závada prověřují hlučínští policisté

Na základě přijatého oznámení policisté z obvodního oddělení v Hlučíně nyní zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, kterého se dopustil doposud neznámý pachatel tím, že v blíže neustanovené době od konce loňského roku do 12. března 2017 odcizil z lesního porostu na katastru obce Závada volně odstavený pojízdný včelín s 20 nádstavci a se šestirámkovým zvratným medometem, čímž byla 65leté poškozené ženě z Opavska způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 70 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly k nálezu odcizeného včelínu či k zjištění osoby pachatele lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701 nebo na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Odcizení rovnátek ze šatní skříňky v budově rýmařovské střední školy

V těchto dnech policisté z obvodního oddělení v Rýmařově přijali oznámení od poškozené místní 17leté dívky, že se jí doposud neznámý pachatel v době z 24. na 25. dubna letošního roku vloupal do její šatní skříňky v budově rýmařovské střední školy a odcizil jí zde odložené zubní rovnátka v hodnotě téměř 3 tisíce korun. Dále bylo zjištěno, že neznámá osoba zanechala na poličce ve skříni dopis psaný hůlkovým písmem, který vulgárně uráží poškozenou a sděluje ji, že rovnátka jsou uschovány někde ve škole a má si je najít. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené věci lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751.

Zahoření včelínu v Háji ve Slezsku, část Smolkov

Dne 30. dubna 2017 před osmou hodinou večerní pracovníci Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě vyslali hlučínskou policejní hlídku k jednomu z rodinných domů v obci Háj ve Slezsku, část Smolkov, kde mělo dojít k zahoření včelínu na zdejší zahradě. Po příjezdu policisté na místě zjistili, že požár již lokalizují hasičské jednotky z bezprostředního okolí a z Opavy. Z prošetřování vyplynulo, že v podvečerních hodinách téhož dne 86letý majitel z Opavska ošetřoval včelstvo vykuřováním sirným knotem, který umístil do včelínu a vlivem jeho nedbalosti zahořel přístřešek s osmi úly a se sedmi včelstvy. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 45 tisíc korun, ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celou záležitost si převzal do své kompetence k dalšímu došetření a opatření vyšetřovatel opavských hasičů.

Odcizení králíků z pozemku rodinného domu v Opavě-Kateřinkách

K přečinu porušování domovní svobody a k přečinu krádeže došlo v noční době z 26. na 27. května letošního roku na ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách tím, že doposud neznámá osoba neoprávněně vstoupila na oplocený pozemek rodinného domu místního 39letého muže, kdy po vloupání do uzamčené králíkárny odcizila čtyři králíky v celkové hodnotě 520 korun. Tento případ majetkové trestné činnosti prověřují policisté z obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly k objasnění celé záležitosti lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Případ krádeže medníků a medu prověřují bruntálští policisté

Doposud neznámý pachatel spáchal v blíže neustanovené době prvního červnového týdne letošního roku přečin krádeže tím, že na louce za hřbitovem v obci Moravskoslezský Kočov odcizil osm kusů medníků, ve kterých se nacházely včelstva a dále 88 kusů rámečků s voskem a s přibližně 220 kily medu, čímž poškozenému 21letému muži z Bruntálska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši více jak 62 tisíc korun. Tuto majetkovou trestnou činnost nyní prověřují policisté z obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele nebo k nálezu odcizených věcí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské telefonní číslo 974 731 651.

Krádeže králíků a drůbeže

Opavští policisté v průběhu tohoto týdne prověřují dva případy krádeží a porušování domovní svobody v souvislosti s odcizením zvířat v Opavě – Kateřinkách.

Z pondělí 3. na úterý 4. 7. 2017 pachatel překonal oplocení rodinného domu na ulici Ratibořská a na zahradě z králíkárny odcizil tři králíky. Majitelům vznikla škoda 360 korun.

Od 5. do 6. 7. 2017 na ulici Fifejdy poškodil pachatel pletivo rodinného domu a ohrádky pro drůbež a odcizil dvě slepice. Škoda činí 1 300 korun.

Krádež včelstev na katastru obce Radkov

V těchto dnech policisté z obvodního oddělení ve Vítkově zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, kterého se dopustil doposud neznámý pachatel tím, že v blíže neustanovené době od 20. do 22. července letošního roku vstoupil na částečně oplocený pozemek v místě zvaném Vendelín, a to na katastru obce Radkov, kde z dřevěných včelích úlů odcizil pět kusů pětidílných sestav se včelstvy. Dále pak z dalších včelích úlů odcizil dvaadvacet kusů medníků, které slouží pro snůšku medu, přičemž průměrný obsah medu v medníku je 15 kilogramů. Poškozeným manželům z Opavska tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 132 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly k objasnění celé záležitosti, k zjištění osoby či osob pachatelů, případně k nálezu odcizených věcí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711 nebo na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Případ úmyslného poškození silážního vaku v Guntramovicích zná pachatele

V těchto dnech policisté z obvodního oddělení ve Vítkově ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci spáchaného ve formě spolupachatelství, kterého se dopustili čtyři muži ve věku 22 až 23 let z Ostravy a z Karviné tím, že úmyslně poškodili silážní vak. Ke skutku došlo v noční době z 21. na 22. července 2017, kdy všichni tři muži neoprávněně vstoupili do oploceného objektu zemědělské farmy v obci Budišov nad Budišovkou, část Guntramovice a následně kopali, skákali a údery pěstí bouchali do hermeticky uzavřeného silážního vaku s krmnou směsí, čímž tento nejméně na deseti místech prorazili či roztrhli a přístupem vzduchu tak umožnili hnilobný proces. Celková hmotná škoda na majetku byla poškozenou organizací vyčíslena na finanční částku ve výši více jak 7 tisíc korun a důvody počínání výše uvedených mužů jsou předmětem dalšího prověřování ze strany vítkovských policistů.

Silně podnapilá žena vyhodila z okna opavského bytu dětské jízdní kolo

Chvíli po šesté hodině podvečerní 24. srpna 2017 byla policejní hlídka z opavského obvodního oddělení vyslána k panelovému domu na ulici Zámecký okruh v Opavě, kde došlo k vyhození dětského jízdního kola z 6. patra domu. Jízdní kolo následně dopadlo na plachtu korby zde stojícího nákladního motorového vozidla, kterou protrhlo a poškozenou společností byla škoda na majetku vyčíslena na finanční částku ve výši 4 a půl tisíce korun. Při prošetřování a prověřování celé události, která je v této chvíli kvalifikována jako přestupek proti majetku a jako přestupek proti občanskému soužití, bylo zakročujícími policisty zjištěno, že silně podnapilá 51letá místní žena po hádce se svým manželem vzala do rukou dětské jízdní kolo a toto ze zlosti vyhodila z okna jejich bytu. Prvotními procesními úkony na místě protiprávního jednání nebylo zjištěno, že by došlo k ohrožení spoluobčanů a případně i procházejících osob, přesto se nyní zkoumá, zda nebyla naplněna skutková podstata některého z trestný činů. Vzhledem ke své podnapilosti (orientační dechová zkouška prokázala hodnotu téměř 2,2 promile alkoholu v dechu) byla výše uvedená žena umístěna na opavské protialkoholní záchytné stanici k vystřízlivění a celá záležitost je nadále prověřována ze strany policistů obvodního oddělení v Opavě.

Vymyšlená „historka“ o vloupání do auta se 36letému muži nevyplatila

Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil v těchto dnech trestní stíhání 36letého muže z Karviné jako obviněného ze spáchání přečinu zpronevěry.

Nejprve však výše jmenovaný muž v podvečerních hodinách 13. září 2017 oznámil na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158, že se mu v době kolem osmnácté hodiny téhož dne na parkovišti u hypermarketu na ulici Těšínské v Opavě neznámá osoba vloupala do kabiny nákladního motorového vozidla tovární značky Mercedes Benz, odkud odcizila finanční částku na hotovosti 96 tisíc korun, mobilní telefon, navigaci a batoh s různými osobními doklady a s platební kartou.

Jak bylo však důsledným prověřováním ze strany opavských policistů a kriminalistů zjištěno, tak obviněný muž si celou záležitost vymyslel, poněvadž uvedenou finanční hotovost, která mu byla svěřena zaměstnavatelem, zpronevěřil a tuto použil pro svou osobní potřebu za účelem uhrazení svého dluhu. Hodinu před údajným vloupáním si sám na odpočívadle u Opavy-Vávrovic rozbil skleněnou výplň dveří automobilu a své osobní věci společně s navigací vyhodil do kontejneru na nezjištěném místě v Opavě, a to cestou k opavskému hypermarketu.

Celá záležitost je nadále prověřována a vyšetřována ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Žena si krádež svého batohu s penězi a s osobními věcmi vymyslela

V pozdních večerních hodinách 13. září 2017 se osobně dostavila do budovy opavských policistů 22letá žena ze Šternberku a oznámila, že chvíli po půl deváté večer téhož dne jí neznámá osoba odcizila poblíž areálu Psychiatrické nemocnice na ulici Olomoucké v Opavě volně odložený batoh. Pachatel měl podle její výpovědi využít chvíle, kdy v zákoutí vykonávala svou potřebu, přičemž batoh měla nedaleko vedle sebe a v něm se nacházely její osobní doklady a finanční částka na hotovosti ve výši 15 tisíc korun. Celá záležitost byla okamžitě opavskými policisty a kriminalisty prověřována pro přečin krádeže, kdy následně bylo zjištěno a prokázáno, že výše uvedená žena si oznámení vymyslela, peníze prohrála na výherních hracích automatech a své osobní doklady vytratila na neznámém místě v Opavě. Ke spáchání trestné činnosti tak nedošlo a spisový materiál byl odložen.

Odcizení králíci měli skončit na talíři

Opavští policisté objasnili díky výborné místní a osobní znalosti během několika málo hodin po činu krádež zvířat v místní mini zoo. Zajistili i zvířata, která měla skončit na talíři a dnes je vrátili majiteli.

Podezřelému muži ve věku 19 let, který je toho času bez domova, sdělili včera 26. 10. 2017 podezření z přečinu krádeže. Je mu kladeno za vinu, že v době od 24. do 25. 10. 2017 vnikl na pozemek loutkového divadla na ulici Husova, kde rozbil skleněnou výplň skleníku mini zoo. Vnikl dovnitř a odcizil z kotců sedm králíků, klec a plastovou přepravku v celkové škodě 2 500 korun. Muž se k trestné činnosti doznal. Policistům ještě podezřelý sdělil, že zvířata měl v úmyslu sníst. Dále také uvedl, že želvy, které v zoo byly, brát nechtěl, protože mají krunýř a v jedné z přepravek chtěl vzít nějaké zvíře, které ho však kouslo a uteklo - jednalo se o fretku. Podezřelému nyní hrozí trest odnětí svobody do výše dvou let.

Odcizení dobytka ze zemědělského areálu v obci Svobodné Heřmanice

Doposud neznámý pachatel spáchal v noční době z 28. na 29. října 2017 v oploceném zemědělském areálu v obci Svobodné Heřmanice přečin krádeže tím, že využil chvilkové nepřítomnosti zaměstnanců kravína a z venkovního kotce odcizil jeden kus jalovice - tele o váze okolo 80 kg. Poškozené místní právnické osobě tak vznikla celková hmotná škoda ve výši 8 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru prověřují policisté z obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného dobytka lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

Dva muži byli přistižení při krádeži nákupního vozíku v opavském supermarketu

V těchto dnech policisté z opavského obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, kterého se ve formě spolupachatelství dopustili dva muži ve věku 20 let z Opavy tím, že kolem jedenácté hodiny večerní prvního listopadového dne u vstupu do nákupního centra na

ulici Těšínské v Opavě odcizili zde volně odstavený nákupní vozík ve tvaru dětského autíčka. S tímto následně šli po ulici Těšínské ve směru do centra města, přičemž byli přistiženi projíždějící službukonající policejní hlídkou. Odcizený nákupní košík byl ihned poté vrácen zpět pracovníkům poškozeného supermarketu. Vzhledem k tomu, že jeden z výše uvedených mužů byl v silně podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu téměř 1,9 promile alkoholu v dechu), zakročující policisté rozhodli o jeho dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. I když byl druhý z mužů rovněž v podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj vykázala hodnotu téměř 1 promile alkoholu v dechu), byl policisty zajištěn a umístěn v opavské policejní cele k následným procesním úkonům.

U obou výše uvedených mužů se jedná o recidivu, poněvadž byli v posledních třech letech pravomocně odsouzeni a potrestáni rozsudky Okresního soudu v Opavě. Jeden z podezřelých mužů má stanoven podmíněný trest odnětí svobody do srpna roku 2018 a musí vykonat i 240 hodin obecně prospěšných prací. Druhý muž má rovněž určen podmíněný trest odnětí svobody, a to do února následujícího roku a byl mu vysloven i trest 300 hodin obecně prospěšných prací. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů a jejich případná další trestná činnost je ve vyšetřování.

Policisté objasnili případ poškození obecního hlásiče ve Slavkově

Opavští kriminalisté v těchto dnech objasnili úmyslné poškození obecního rozhlasu na ulici Záhumenní v obci Slavkov. K tomuto přečinu poškození cizí věci se škodou ve výši přes 21 tisíc korun mělo dojít začátkem října letošního roku, kdy tehdy neznámá osoba nezjištěným způsobem poškodila bezdrátový příjímací hlásič a dva reproduktory. Jako pachatel skutku byl nyní ustanoven 22letý muž z Opavska, který se policistům doznal a uvedl, že zařízení poškodil kuličkovou střelbou z airsoftového samopalu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo mladému muži ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze shora uvedené trestné činnosti.

