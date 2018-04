Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 26. dubna 2018

Opava - Případy krádeže domácího zvířectva v Opavě-Kateřinkách objasněny a další... (5 případů)

Případy krádeže domácího zvířectva v Opavě-Kateřinkách objasněny

V tomto týdnu komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání místního 20letého muže jako obviněného ze spáchání přečinu krádeže, z přečinu krádeže ve stádiu pokusu a dále z přečinu porušování domovní svobody, kterých se dopustil tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek u jednoho z rodinných domů na ulici Fifejdy v Opavě-Kateřinkách a pokusil se odcizit králíky. Ke skutku došlo v brzkých ranních hodinách 21. dubna 2018, přičemž rozbitím skleněných výplní zahradního pařeniště a poškozením pletiva králíkárny vznikla poškozenému majiteli celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 2 tisíce korun. K odcizení domácího zvířectva nedošlo, poněvadž pachatel protiprávního jednání majetkového charakteru byl vyrušen poškozeným mužem, který se jej snažil zadržet, avšak toto se mu nepodařilo. Tehdy neznámý muž se mu vysmekl a utekl neznámo kam. Na základě sděleného popisu pachatele, místní a osobní znalosti prostředí i problematiky majetkové trestné činnosti opavští policisté nyní ustanovili osobu pachatele, kterou je výše uvedený 20letý muž. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozhodnutím Okresního soudu v Opavě k obecně prospěšným pracím o výměře 120 hodin, které do současné doby nevykonal.

Následným prováděným prověřováním a výslechem se shora jmenovaný 20letý muž z Opavy doznal i k další obdobné trestné činnosti, kterou páchal na jaře a v létě loňského roku.

Tak například v noční době na konci měsíce května 2017 neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek rodinného domu na ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách a z dřevěného kotce odcizil čtyři králíky v celkové hodnotě 520 korun. Obdobnému poškozenému muži způsobil další hmotnou škodu na majetku ve výši 360 korun v noční době na začátku měsíce července 2017, kdy stejným způsobem odcizil tři králíky. V prvním červencovém týdnu loňského roku neoprávněně vstoupil i na oplocený pozemek rodinného domu na ulici Fifejdy v Opavě-Kateřinkách a po poškození oplocení odcizil ze zahradního výběhu dvě slepice, čímž poškozenému muži způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši téměř 2 tisíce korun.

Celková hmotná škoda na majetku tak byla poškozenými muži vyčíslena na finanční částku ve výši téměř 5 tisíc korun a jeho další podobné protiprávní jednání majetkového charakteru je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Podnapilý 27letý muž z Opavy je podezřelý z přečinu výtržnictví

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu výtržnictví 27letému muži z Opavy, neboť tento v silně podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu téměř 1,9 promile alkoholu v dechu) chvíli před pátou hodinou odpolední 22. dubna letošního roku úmyslně vstupoval do silnice na ulici Pekařské v Opavě, křičel na řidiče projíždějících automobilů nesrozumitelná slova, zastavoval tyto motorová vozidla, bouchal jim do střech a kopal do různých částí karosérií, přičemž poté o asfaltový povrch vozovky rozbil láhev od piva. Toto své protiprávní jednání prováděl před několika náhodnými kolemjdoucími spoluobčany a přivolaní zakročující policisté následně rozhodli o jeho zajištění a umístění na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění. Celá záležitost je tak nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Podnapilý řidič osobního automobilu způsobil na Hlučínsku dvě dopravní nehody

Chvíli před jednou hodinou odpolední 24. dubna 2018 řídil po ulici Hlučínské v obci Ludgeřovice 38letý muž z Ostravy osobní motorové vozidlo tovární značky VW Golf, a to ve směru z Ostravy na Hlučín, přičemž nedodržel bezpečnostní vzdálenost za před ním jedoucím osobním automobilem tovární značky Škoda Octavia 20leté ženy z Hlučína a zezadu do ní narazil. Výše uvedený muž na místě dopravní nehody nezastavil, pokračoval v jízdě a při odbočování na ulici Markvartovickou přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím osobním vozem tovární značky Toyota Corolla, jenž řídila 22letá žena z Hlučínska. I po této kolizní situaci řidič golfu nezastavil a ujel přibližně dalších 70 metrů, než se mu ulomilo přední kolo jeho motorového vozidla. Všem shora uvedeným účastníkům dopravních nehod bylo způsobeno zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v ostravských nemocnicích. Celková hmotná škoda na majetku byla fyzickými i právnickými osobami vyčíslena na finanční částku ve výši 150 tisíc korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou žen negativně, pozitivní však bylo odborné měření dechovými zkouškami u 38letého muže. Byly mu tak naměřeny výsledky s hodnotami okolo 1,8 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Odcizení stavebního polystyrenu ze zahrady rodinného domu v obci Loděnice

V blíže neustanovené době od večerních hodin 22. dubna do podvečerních hodin 25. dubna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Holasovice, část Loděnice přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody. V té době totiž tato neznámá osoba neoprávněně vstoupila na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů a ze zahrady odcizila šest balíků bílého polystyrenu k zateplení fasády, čímž poškozeným místním manželům vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 3 tisíce korun. Tento případ majetkové trestné činnosti nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Velkých Heralticích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na velkoheraltické policejní číslo 974 737 751 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Žádost o svědectví k dopravní nehodě mezi cyklistou a chodcem v centru města Opavy

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě praporčík Michal Liolios prověřuje dopravní nehodu, ke které došlo chvíli před půl desátou dopoledne 21. března 2018 v centru Statutárního města Opavy. V té chvíli jel blíže neustanovený cyklista na jízdním kole ve směru z Dolního náměstí k Hornímu náměstí, přičemž u křižovatky s ulicí Pekařskou se nachází přechod pro chodce, po kterém šel 51letý muž z Jesenicka. Cyklista s největší pravděpodobností nedal přecházejícímu muži přednost a došlo tak ke střetu a k pádu obou účastníků silničního provozu na zem. Výše jmenovaný chodec se následně nechal lékařsky vyšetřit a ošetřit v Jesenické nemocnici se zraněním lehčího charakteru. Pro řádné zadokumentování celé záležitosti je nyní velmi důležité ustanovit neznámého cyklistu a tohoto k danému případu vyslechnout. Podle dosavadního prověřování by cyklistou mohl být starší muž s delšími vousy. Jakékoli informace k této osobě lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 570 nebo 974 737 581. Bylo by vhodné, kdyby se i samotný cyklista sám přihlásil policistům na jejich služebně, a to v budově opavské Policie České republiky na ulici Hrnčířské č. 17.

Opava 26. dubna 2018

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem Google+