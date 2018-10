Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 2. října 2018

Opava - Recidivistka z Novojičínska kradla zboží v opavských marketech a další... (7 případů)

Vloupání do dodávkového automobilu na ulici Edvarda Beneše v Opavě-Kateřinkách

Doposud neznámý pachatel spáchal v noční době z 27. na 28. září letošního roku na sídlištním parkovišti ulice Edvarda Beneše v Opavě, městské části Kateřinky přečin krádeže tím, že se vloupal do zavazadlového prostoru zde zaparkovaného nákladního motorového vozidla tovární značky Peugeot Boxer. Po vypáčení zámku zadních dveří automobilu pak odcizil elektrické ruční nářadí (dvě vrtačky, vrtací kladivo, nabíječku aku baterií, úhlovou brusku, přímočarou pilu, vrtací kladivo a excentrickou brusku, vše značky Metabo v kufřících a s aku bateriemi, dále vrtáky, bity, brusné kotouče a smirkové papíry), čímž byla poškozenému 41letému místnímu muži způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 35 tisíc korun. Tento případ majetkové trestné činnosti nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Odcizení sedačky z nákladního automobilu na ulici Těšínské v Opavě

Doposud neznámý pachatel spáchal v blíže neustanovené době od páté hodiny odpolední 27. září do deváté hodiny ráno 29. září tohoto roku na parkovišti u velkoprodejny nábytku na ulici Těšínské v Opavě přečin krádeže tím, že se vloupal do nákladního motorového vozidla tovární značky Mercedes Atego, přičemž z nákladového prostoru odcizil obývací rohovou sedačku značky Univers, výsuvný odpadkový koš a různé teleskopické prvky nábytků, čímž vznikla poškozené právnické osobě z Opavy celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 46 tisíc korun. Tento případ nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Krádež kabelky z nákupního vozíku v opavském supermarketu

Chvíli před třetí hodinou odpolední 29. září tohoto roku doposud neznámá osoba využila chvilkové nepozornosti 57leté ženy z Opavy a v jednom ze supermarketů na ulici Olomoucké v Opavě jí z nákupního vozíku odcizila volně odloženou dámskou koženkovou kabelku. V ní se nacházel svazek klíčů a dále dámská peněženka s různými osobními doklady, s platební kartou a s finanční hotovostí, vše v celkové hodnotě tisíc korun. Tento přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Recidivistka z Novojičínska kradla zboží v opavských marketech

Dne 30. září 2018 policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 25leté ženě z Fulneku, neboť tato půl hodiny po poledni téhož dne odcizila v supermarketu Nákupního centra na ulici Těšínské v Opavě láhev alkoholu v hodnotě 100 korun. Odcizené zboží si uschovala pod svou bundu a po průchodu pokladní zónou bez úhrady byla zadržena pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny. Následně byla předána přivolané policejní hlídce, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u ní jedná o recidivu. V posledních třech letech byla totiž pravomocně odsouzena trestním příkazem Okresního soudu v Opavě k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání osmi měsíců, se zkušební dobou do dubna roku 2020.

Výše uvedená podezřelá žena je opavským policistům známa i z uplynulých dní, poněvadž například kolem jedné hodiny odpolední 13. září v prostorách trafiky na Horním náměstí v Opavě odcizila dva časopisy v hodnotě bezmála 200 korun. Dále chvíli po půl třetí odpoledne 17. září odcizila v prodejně s drogistickým zbožím na ulici Hrnčířské v Opavě krém pro muže a nehtové nůžky, vše v hodnotě téměř 300 korun.

Ve dvě hodiny odpoledne 27. září pak byla policejní hlídkou z opavského Obvodního oddělení zajištěna na ulici Sadové v Opavě, poněvadž v silně podnapilém stavu ležela na chodníku, nebyla schopna vlastní chůze, neartikulovala, bezprostředně ohrožovala svůj život a zdraví a svým protiprávním jednáním mající znaky přestupku proti veřejnému pořádku tak budila pohoršení u kolemjdoucích osob. Orientační dechová zkouška u ní prokázala hodnotu více jak 2,3 promile alkoholu v dechu a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla umístěna na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění.

Všechny výše uvedené případy, jakož i případná další trestná činnost majetkového charakteru shora jmenované recidivistky jsou nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Případ krádeže zboží v opavské sportovní prodejně objasněn

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 20letému místnímu muži, neboť tento kolem šesté hodiny podvečerní 29. září 2018 ve sportovní prodejně Obchodního centra na ulici U Fortny v Opavě odcizil tričko a dvě mikiny v celkové hodnotě bezmála 3 tisíce korun. S takto odcizeným zbožím prošel přes pokladní zónu, aniž by vše řádně zaplatil, přičemž za pokladnami byl zadržen ostrahou prodejny a následně byl předán přivolané opavské policejní hlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo poté prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové a byl mu uložen podmíněný trest odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců, se zkušební dobou do února roku 2020. Jeho případné další protiprávní jednání majetkového charakteru je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Rozbití skleněné výplně výlohy na opavském bankovním domě

Chvíli po desáté hodině večerní 30. září 2018 doposud neznámá osoba spáchala na ulici Nákladní v Opavě přečin poškození cizí věci tím, že s největší pravděpodobností úmyslně rozbila skleněnou výplň výlohy zdejší pobočky bankovního domu, čímž poškozené organizaci byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun. K úplnému rozbití skla nedošlo, nebylo tak vniknuto dovnitř a nic nebylo odcizeno. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Opavě. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele a k důvodu jejího protiprávního jednání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu ve Vítkově

Okolo půl deváté večerní 1. října 2018 řídil 42letý muž z Vítkova osobní motorové vozidlo tovární značky Subaru po ulici Dělnické ve Vítkově, kdy při jízdě po přímém úseku komunikace přehlédl při pravém okraji stojící osobní motorové vozidlo tovární značky Seat Leon 39letého majitele z Ostravy a narazil do něj. V automobilu Seat se v době kolizní situace nenacházela žádná osoba, zranění lehčího charakteru tak utrpěl pouze výše uvedený řidič a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 250 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že 42letý místní muž byl v době jízdy pod silným vlivem alkoholických nápojů, poněvadž mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 2,3 promile alkoholu v dechu. Na výzvu policistů se však při lékařském vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici odmítl podrobit odběru biologického materiálu (krve či moči). Jakmile však předložil policistům svůj řidičský průkaz, tak bylo prokázáno, že tento již více jak rok pozbyl platnosti a rovněž se zjistilo, že automobil Subaru nemá platnou technickou prohlídku, která skončila v říjnu loňského roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Opavě a je zde důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opava 2. října 2018

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

