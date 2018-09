Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 19. září 2018

Opava - Vloupání do rodinného domu v Budišově nad Budišovkou a další... (5 případů)

Dopravní nehody v okrese Opava

Kolem půl osmé ráno 15. září 2018 řídil 23letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Mazda ve směru z obce Hněvošice na obec Služovice, přičemž nepřizpůsobil rychlost jízdy a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal na mokrém povrchu vozovky smyk a sjel do levé silniční příkopy. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Odborné měření dechovými zkouškami prokázalo, že výše uvedený řidič před jízdou požil alkoholické nápoje, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,5 promile alkoholu v dechu. Na místě mu policisté zadrželi řidičský průkaz, zakázali mu řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je shora jmenovaný muž důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Chvíli po třinácté hodině téhož dne došlo na parkovišti u sportovního areálu na ulici Karlovecké v Opavě ke kolizní situaci mezi osobním motorovým vozidlem tovární značky Renault Megané, které řídil 45letý místní muž a 77letou ženou z Prahy. Výše uvedený řidič na daném parkovišti couval, přičemž za sebou přehlédl jdoucí chodkyni, která po střetu upadla na dlažbu parkoviště. Při tomto jí bylo způsobeno zranění těžšího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava, s dobou léčení tří až čtyř měsíců. Ke zranění žádné jiné zúčastněné osoby nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků dopravní nehody negativně a rovněž nevznikla žádná škoda na majetku. V daném případě se nyní ze strany opavských policistů a kriminalistů prověřuje, zda nebyla naplněna skutková podstata přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Vloupání do restauračních provozoven na Opavsku

V brzkých ranních hodinách 15. září letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Otické v Opavě přečin krádeže tím, že se vloupal do objektu zdejšího restauračního zařízení. Po vypáčení několika dveří vnikl až do prostoru výčepu, odkud odcizil několik láhví různého druhu alkoholu a také z výčepu zahradní restaurace odcizil různé druhy a množství alkoholických nápojů, vše v celkové hodnotě bezmála 5 tisíc korun. Poškozenému majiteli tak vznikla i další škoda na majetku ve výši 3 tisíce korun, a to na zařízení restaurace. Tento případ majetkové trestné činnosti nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených láhví alkoholu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Obdobný přečin krádeže prověřují i policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově. Doposud neznámá osoba se totiž v blíže nezjištěné době od osmé hodiny večerní 15. září 2018 do tří hodin odpoledne následujícího dne vloupala do prodejního stánku na katastru obce Staré Těchanovice, v místní části Jánské Koupele. Po poškozením kovové mříže a okna kiosku se škodou ve výši 2 tisíce korun došlo k odcizení drobných mincí, alkoholických i nealko nápojů různých druhů a množství, mražených polotovarů a různých potravin, slaných i sladkých pochutin, mixážního pultu, nabíječky autobaterií, reproduktoru a bedny s nářadím, vše v hodnotě více jak 32 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

Krádeže zboží v opavských prodejnách znají své pachatele

Policisté z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 25leté ženě z Novojičínska a 24letému muži z Opavy, přičemž u obou podezřelých osob se jedná o recidivu, poněvadž byly v posledních třech letech pravomocně odsouzeny a potrestány rozsudky Okresních soudů pro obdobnou majetkovou trestnou činnost.

Výše uvedená žena chvíli před jednou hodinou odpolední 13. září 2018 vstoupila do prostoru trafiky na Horním náměstí v Opavě, kdy využila chvilkovou nepozornost prodavačky, která se věnovala jinému zákazníkovi a z volně přístupného stojanu odcizila dva časopisy. Ty si uschovala do výstřihu šatů, přiložila si na hruď ruce a bez zaplacení odešla z prodejny. Při tomto však byla zadržena všímavými lidmi a předána přivolané opavské policejní hlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že Okresní soud v Opavě ji v nedávné době uložil za krádež podmíněný trest odnětí svobody v délce osmi měsíců, se zkušební dobou do dubna roku 2020.

Těsně před osmou hodinou večerní 16. září tohoto roku shora jmenovaný muž byl přistižen při krádeži zboží v hodnotě 600 korun v supermarketu Obchodního centra na ulici U Fortny v Opavě. Do své papírové tašky si postupně uložil 20 kusů čokolád a bez úhrady zboží prošel přes pokladní zónou. Zde byl zadržen pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán přivolané policejní hlídce. I on byl v poslední době odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Opavě k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře šesti měsíců, se zkušební dobou do jara 2020.

Vloupání do rodinného domu v Budišově nad Budišovkou

Doposud neznámý pachatel se v blíže neustanovené době od půl šesté odpolední 17. září 2018 do desíti hodin dopoledne následujícího dne vloupal do jednoho z rodinných domů na ulici Berounské v Budišově nad Budišovkou a odcizil finanční prostředky v české měně a v eurobankovkách v celkové hodnotě téměř 53 tisíc korun. Před tímto přečinem krádeže a přečinem porušování domovní svobody však nejprve vstoupil na oplocený pozemek zahrady a do předmětného domu se dostal po násilném vytlačení okna se škodou ve výši 2 tisíce korun. Poškozenému místnímu 57letému muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 55 tisíc korun a tento případ majetkové trestné činnosti nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

Objasnění vloupání do zahradní chatky v obci Branka u Opavy

Policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě v těchto dnech zahájil trestní stíhání 45letého muže z Hradce nad Moravicí pro spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Jak bylo dosavadním intenzivním prověřováním ze strany hradeckých policistů a opavských kriminalistů zjištěno, tak shora uvedený obviněný muž se začátkem měsíce července letošního roku vloupal do jedné ze zahradních chat v zahrádkářské osadě poblíž ulice Hřbitovní v Brance u Opavy, kterou prohledal, nic zde neodcizil, avšak zde setrval a na místě zkonzumoval pivo a další potraviny. Svým protiprávním jednáním tak 68letému majiteli zahradní chatky způsobil celkovou hmotnou škodu ve výši bezmála tisíc korun. Případná další trestná činnost obviněného 45letého muže je i nadále v prověřování a ve vyšetřování.

Opava 19. září 2018

