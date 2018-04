Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 19. dubna 2018

Opava - Vloupání do prodejen a krádeže jízdních kol má na svědomí 35letý muž z Ostravy a další... (3 případy)

„Smrt na silnici…“ – původní zpráva + výzva k svědectví

Vrchní komisařka Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje mjr. Mgr. Gabriela Holčáková informovala dne 18. dubna 2018 média i širokou veřejnost níže uvedenou tiskovou zprávou o tragické dopravní nehodě, ke které došlo ve večerních hodinách předchozího dne.

Opavští policisté prověřují okolnosti tragické nehody, ke které došlo 17. 4. 2018 kolem 20.10 hodin na silnici I/11 v katastru obce Mokré Lazce. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že vozidlo zn. Citroen ve smyku narazilo do svodidel. Po nárazu bylo odvrženo do protisměrných jízdních pruhů, kde se převrátilo na bok. Při nehodě utrpěli zranění oba cestující. Dvacetiletý muž zraněním podlehl, 35letý muž byl převezen záchranáři do nemocnice.

K objasnění okolností události jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Policisté provedli ohledání místa činu, topografickou i fotografickou dokumentaci. Policejní komisař nařídil soudní pitvu zesnulého. K objasnění některých okolností nehody budou přibráni znalci. Kriminalisté budou pokračovat v prověřování také výslechy svědků.

Opavští dopravní policisté a v této chvíli hlavně komisaři Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě nadále intenzivně prověřují a zjišťují všechny okolnosti tragické dopravní nehody, ke které došlo deset minut po osmé hodině večerní 17. dubna letošního roku na silnici číslo I/11. V té chvíli dva muži ve věku 20 a 35 let cestovali v osobním motorovém vozidle tovární značky Citroën Berlingo ve směru z Ostravy na Opavu, kdy po sjetí nové části silniční komunikace mezi Ostravou a Opavou najeli na čtyřproudovou vozovku, uprostřed nerozdělenou svodidly, a to na úrovni obce Mokré Lazce. V této části silnice se řidič automobilu s největší pravděpodobností mohl vyhýbat přebíhající zvěři, dostal smyk, přední části vozu narazil do svodidel za pravou krajnici, následně byl automobil odražen zpět a přejel až do protisměrných jízdních pruhů, kde se převrátil na levý bok. Při dopravní nehodě utrpěl 20letý muž z Opavy zranění neslučitelná se životem, 35letý muž z Ostravy byl převezen sanitním vozidlem k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Orientační dechová zkouška u tohoto muže vyzněla negativně, byl u něj nařízen odběr krve za účelem zjištění jeho ovlivnění či neovlivnění návykovou látkou. U zemřelého muže byla nařízena soudní pitva rovněž ke zjištění možného požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek či jedů před jízdou. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 60 tisíc korun a policejní komisař zahájil úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu usmrcení z nedbalosti.

V této souvislosti poručík Bc. Lukáš Růžička DiS. žádá širokou veřejnost o svědecké informace k předmětné dopravní nehodě, které lze kdykoli sdělit na jeho telefonní číslo 974 737 487. Převážně se jedná o svědectví právě projíždějících dalších účastníků silničního provozu, a to například toho charakteru, zda v době kolizní situace přes cestu přebíhala zvěř, kdo oběma mužům pomáhal při první pomoci před příjezdem zdravotnického personálu, kdo jejich auto převracel zpět na kola a další podstatné a velmi důležité poznatky a informace.

Krádež zboží v kateřinské prodejně měl dohru ve fyzickém napadení

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu výtržnictví a přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v prodejně na ulici Šrámkové v Opavě-Kateřinkách fyzicky napadl obsluhující personál. Nejprve však neznámý muž chvíli před pátou hodinou odpolední 11. dubna 2018 odcizil volně vystavené dvě láhve alkoholu v hodnotě 416 korun, které si uschoval pod oděv a snažil se bez úhrady projít pokladní zónou. Když byl prodavačkami vyzván, aby láhve vrátil, tak fyzicky napadl jednu z nich, které kroutil ruce a následně jí láhví udeřil do hlavy. Při tomto jednání mu jedna láhev vypadla z kapsy bundy a rozbila se o podlahu. Poškozené ženě tak bylo způsobeno zranění lehčího charakteru, bez lékařského vyšetření a ošetření. V době incidentu se v prodejně nacházelo přibližně šest zákazníků a pachatel protiprávního jednání následně utekl neznámo kam.

Na základě intenzivního zjišťování informací k objasnění celé záležitosti byla opavskými policisty a kriminalisty nyní ustanovena osoba pachatele, kterou je 39letý muž z Opavy. Vše je nadále v prověřování, jakož i případná další a obdobná trestná činnost výše uvedeného recidivisty.

Vloupání do prodejen a krádeže jízdních kol má na svědomí 35letý muž z Ostravy

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 35letého muže z Ostravy jako obviněného ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci, kterých se měl dopustit tím, že:

v noční době na přelomu měsíců leden a únor 2018 se pokusil vloupat do prodejny s cyklistickým zbožím na ulici Pekařské v Opavě, což se mu nepodařilo, nic neodcizil, pouze způsobil škodu na zařízení ve výši téměř 60 tisíc korun v brzkých ranních hodinách prvního únorového dne letošního roku se vloupal do cykloprodejny na ulici Edvarda Beneše v Opavě-Kateřinkách, ze které odcizil dvě pánská horské jízdní kola a další cyklistické doplňky a součástky kol, přičemž způsobil hmotnou škodu na majetku ve výši přes 200 tisíc korun v odpoledních hodinách 22. března 2018 odcizil před hotelem na ulici Nádražní v Českém Těšíně lankovým zámkem uzamčené trekingové jízdní kolo v hodnotě 4 tisíce korun v polední době 27. března 2018 odcizil od restaurace na ulici Alšové v Českém Těšíně uzamčené pánské trekingové jízdní kolo v hodnotě 4 a půl tisíce korun v dopoledních hodinách 3. dubna 2018 přijel dodávkovým motorovým vozidlem do Opavy, přičemž po vloupání do kolárny soukromé společnosti na ulici Palhanecké v Opavě odcizil pánské horské jízdní kolo a cyklistické brýle v hodnotě 18 tisíc korun a jízdní kolo uložil do nákladového prostoru automobilu ve stejné době a stejným způsobem odcizil jízdní kolo v hodnotě 8 tisíc korun z areálu soukromé společnosti na ulici Vávrovické v Opavě obdobně se zachoval i v areálu občanského sdružení na ulici Přemyslovců v Opavě, kde ve stejné době odcizil pánské trekingové jízdní kolo v hodnotě 8 tisíc korun v ranních hodinách 4. dubna 2018 přijel dodávkovým automobilem na ulici Dlouhoveskou v Hlučíně a zde odcizil uzamčené dámské horské jízdní kolo v hodnotě přes 4 a půl tisíce korun, kdy takto získané kolo uschoval do nákladního prostoru vozu v dopoledních hodinách téhož dne odcizil stejným způsobem od areálu společnosti na ulici Hlučínské v Dolním Benešově pánské horské jízdní kolo v hodnotě 4 a půl tisíce korun o den později, a to v odpoledních hodinách za pomocí dodávkového automobilu odcizil uzamčené jízdní kolo v ceně 9 tisíc korun u areálu firmy na ulici Husové v Kopřivnici dopoledne 6. dubna 2018 odcizil z kolárny v areálu firmy na ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína uzamčené pánské horské jízdní kolo v hodnotě 15 tisíc korun a uzamčené pánské horské jízdní v hodnotě 22 tisíc korun, přičemž obě odcizená jízdní kola uschoval do nákladového prostoru dodávkového automobilu hodinu po půlnoci 7. dubna letošního roku odcizil od obchodní společnosti v Kopřivnici, části Vlčovice uzamčené pánské horské jízdní kolo se škodou ve výši 10 tisíc korun v brzkých ranních hodinách 7. dubna se ještě vloupal do areálu aquaparku ve Frenštátu pod Radhoštěm a odcizil dva výdejníky kopečkové zmrzliny v hodnotě 60 tisíc korun poslední objasnění případ spáchal v noční době z 8. na 9. dubna tohoto roku v obci Kunín, kdy odcizil motocykl v hodnotě 15 tisíc korun, který opět naložil do dodávky a následně jej odvezl

Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak se 35letý muž z Ostravy v rozmezí od začátku února do poloviny dubna letošního roku dopustil minimálně 14 protiprávních jednání majetkového charakteru, při kterých odcizil nejméně 13 jízdních kol, různou cyklistickou výbavu, cyklistické doplňky, ale i motocykl a stroje na výrobu zmrzlin. Hodnotné věci zcizoval z volně přístupných míst, vloupával se však i do koláren a prodejen s cyklistickým sortimentem a takto získané věci následně prodával na burzách, v zastavárnách a náhodným osobám. Získané finanční prostředky pak používal pro vlastní potřebu.

Svou trestnou činností způsobil fyzickým a právnickým osobám, a to krádežemi i poškozením různého zařízení, celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 400 tisíc korun. U výše uvedeného muže se jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech několikrát pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresních soudů v Ostravě a v Třebíči k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody, ze kterého byl podmíněně propuštěn se zkušební dobou do června roku 2021. Dále bylo zjištěno, že v současné chvíli má rozhodnutím příslušného úřadu stanoven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel a vzhledem k tomu, že na místa trestných činů jezdil dodávkovým automobilem, je důvodně podezřelý i ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Soudce Okresního soudu v Opavě rozhodl o vzetí 35letého muže do vazby, kde se nyní nachází a jeho případná další trestná činnost je nadále ve vyšetřování.





Opava 19. dubna 2018

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

