Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 17. května 2018

Opava - Další výzvy opavských dopravních policistů k nehodám a žádost o svědectví a další... (2 případy)

Výzva k svědectví ve věci poškození železniční závory v Komárově

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 15. května 2018 a desátou hodinou dopolední následujícího dne došlo k poškození železniční závory na železničním přejezdu ulice Ostravské v Opavě, v městské části Komárov. V té době doposud nezjištěný řidič řídil nezjištěné vozidlo po silnici číslo I/11 spojující Opavu s Ostravou, přičemž při přejíždění daného železničního přejezdu s největší pravděpodobností již nedbal dávaného světelného a zvukového znamení dvou střídavě blikajících přerušovaných světel červené barvy signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení a najel na přejezd v době, kdy se již sklápěly závory. Došlo tak k poškození jednoho ramene dřevěné závory. Po této kolizní situaci neznámý řidič s nezjištěným motorovým vozidlem odejel neznámo kam a celková hmotná škoda na majetku byla poškozenou organizací vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun. Pro řádné zadokumentování celé záležitosti je nutná výpověď doposud neznámého řidiče případně svědecké informace ostatních účastníků silničního provozu, kteří výše popsanou událost viděli, případně o ní slyšeli. Tyto skutečnosti lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 či na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Další výzvy opavských dopravních policistů k nehodám a žádost o svědectví

Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě žádají širokou veřejnost o spolupráci při ustanovení účastníků kolizních situací v dopravě.

Policejní inspektor praporčík Jan Petrovský příjme svědecké informace k dopravní nehodě v obci Otice, a to na telefonním čísle 974 737 575. K řádnému ukončení spisového materiálu potřebuje vyjádření neznámého cyklisty, jenž kolem půl třetí odpoledne 12. dubna 2018 jel na jízdním kole po vedlejší silnici ulice Kylešovská ke křižovatce s ulicí Hlavní, přičemž s největší pravděpodobností nerespektoval dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“ a vjel do jízdní dráhy přijíždějícímu osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Škoda Fabia. Přestože 73letá žena z Opavska prudce zabrzdila, došlo k lehkému střetu, po kterém cyklista neupadl a pokračoval v jízdě neznámo kam. Zda byl cyklista zraněn, není do současné chvíle známo. Řidička zranění neutrpěla a orientační dechová zkouška u ní vyzněla negativně. Celková hmotná škoda na automobilu byla vyčíslena na finanční částku ve výši 5 tisíc korun a nyní je nutné prověřit, zda neznámý cyklista neutrpěl zranění, jaká škoda mu případně byla způsobena a další okolnosti celé záležitosti.

Další zcela neobjasněnou dopravní nehodu prošetřuje policejní inspektor praporčík Peter Bučko. Kolem půl čtvrté odpoledne 27. dubna letošního roku jela 55letá žena z Opavy na svém jízdním kole po ulici Dukelské u místního opavského supermarketu, přičemž objížděla zaparkovaná vozidla. V té chvíli dosud neznámá žena středního věku otevřela přední dveře řidiče blíže neustanoveného osobního automobilu a srazila tak projíždějící cyklistku. Ta po nárazu upadla na vozovku, nechtěla přivolat lékařský personál ani policii, nechtěla se nechat odvézt do nemocnice a pokračovala v jízdě domů. Následně se však nechala jednorázově lékařsky vyšetřit a ošetřit se zraněním lehčího charakteru a orientační dechová zkouška u ní vyzněla negativně. V této souvislosti je zapotřebí výpovědi neznámé ženy z automobilu a bylo by vhodné, kdyby se sama dostavila do budovy opavských policistů na ulici Hrnčířskou č. 17 v Opavě, případně se telefonicky ozvala na policejní číslo 974 737 575 nebo 974 737 581.

Opava 17. května 2018

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

