Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 16. ledna 2018

Opava - Včasný zákrok opavského policisty zabránil vzniku požáru a další... (6 případů)

Odcizení digitální čtečky z popelářského vozu v Hlučíně

V době kolem půl osmé ráno 12. ledna 2018 doposud neznámý pachatel spáchal poblíž křižovatky ulic Bochenkova a Hrnčířská v Hlučíně přečin krádeže tím, že využil chvilkové nepozornosti osádky popelářského vozidla a z nezajištěné kabiny tohoto svozového vozu tovární značky Volvo zelené barvy odcizil digitální čtečku kontejnerů. Poškozené ostravské společnosti tak byla způsobena škoda ve výši 40 tisíc korun. Tento případ majetkové trestné činnosti nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené věci, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Vloupání do restaurace na ulici Kasárenské v Opavě

V blíže neustanovené době od šesté hodiny ranní do třetí hodiny odpolední 13. ledna 2018 doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Kasárenské v Opavě přečin krádeže tím, že se vloupal do místní restaurace a nočního baru, přičemž z číšnických peněženek odcizil celkovou finanční částku na hotovosti ve výši 5 a půl tisíce korun. Poškozením zařízení restaurace vznikla soukromé právnické osobě z Opavska další škoda ve výši 2 tisíce korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele nebo k nálezu odcizených finančních prostředků, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Nehoda podnapilého cyklisty ve Velkých Heralticích a podnapilý cyklista v Kravařích

Chvíli před devátou hodinou večerní 13. ledna 2018 jel 52letý muž z Opavska na jízdním kole značky Favorit v obci Velké Heraltice, přičemž znenadání přejel do levé části vozovky a upadl na vozovku. Po této kolizní situaci zanechal své kolo ležet na místě a pokračoval v chůzi pěšky jako chodec. Avšak po ujíti přibližně 400 metrů ve směru na Jakartovice spadl a zůstal ležet na silnici. Při svých samovolných pádech si způsobil zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici. Provedenými dechovými zkouškami následně přivolaní zakročující policisté zjistili, že shora uvedený muž je v silně podnapilém stavu (naměřeny pozitivní hodnoty okolo 2,8 promile alkoholu v jeho dechu). Provedeným prověřováním a šetřením bylo také zjištěno, že výše jmenovaný muž při jízdě na jízdním kole ani při následné chůzi za velmi snížené viditelnosti a mimo osvětlenou zástavbu nebyl osvětlen ani označen reflexními prvky na svém oděvu.

Přibližně o dvě hodiny později službu konající policejní hlídka z kravařského Obvodního oddělení kontrolovala na ulici Opavské v Kravařích 53letého místního muže, který jel na svém jízdním kole. Provedenou orientační dechovou zkouškou bylo zjištěno, že cyklista je v silně podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami více jak 1,4 promile alkoholu v dechu. Muž se k předchozímu požití alkoholických nápojů před jízdou doznal a s naměřenými hodnotami souhlasil.

Oba výše uvedené případy jsou nadále v šetření ze strany policistů Územního odboru Policie České republiky v Opavě pro podezření z přestupkového jednání a po řádném zadokumentování budou spisové materiály zaslány k dalšímu opatření a projednání do správních komisí příslušných odborů dopravy Magistrátu města Opavy či Městského úřadu v Kravařích.

Podnapilý řidič osobního automobilu způsobil v Opavě dvě dopravní nehody

Kolem desáté hodiny večerní 13. ledna 2018 řídil 53letý muž z Opavy své osobní motorové vozidlo tovární značky Volvo S60 po ulici U Cukrovaru v Opavě-Kateřinkách, přičemž na zdejším parkovišti narazil do zde zaparkovaného osobního automobilu tovární značky Alfa Romeo. Po střetu z místa dopravní nehody odejel po ulicích Pekařská a Na Pastvisku až na ulici Ratibořskou v Opavě, kde nezvládl řízení, přejel do levé části vozovky a zde narazil do projíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, jenž řídil 24letý muž z Hradce nad Moravicí. Tento muž společně se svým spolujezdcem viníka dvou dopravních nehod zadržel do příjezdu přivolané policejní hlídky ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 70 tisíc korun. Orientační dechová zkouška u řidiče škodovky vyzněla negativně, prvně jmenovaný muž však odmítl odborná měření dechovými zkouškami, bezdůvodně odmítl i lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve), a to i přesto, že jevil silné známky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek či jedů. Celá záležitost je tak nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů a zjišťuje se, zda byla naplněna skutková podstata přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Odcizení obuvi ze šatny v budově opavské základní školy

Doposud neznámý pachatel spáchal v době kolem půl druhé odpolední 15. ledna 2018 v budově Základní školy na ulici Edvarda Beneše v Opavě-Kateřinkách přečin krádeže tím, že z volně přístupné šatny odcizil odložené pánské boty značky Adidas šedé barvy v hodnotě 6 tisíc korun. Tento případ nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené obuvi, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Včasný zákrok opavského policisty zabránil vzniku požáru

V deset hodin dopoledne 15. ledna 2018 na bezplatnou linku tísňového volání Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě telefonicky oznámil 71letý muž z Opavy, že mu v jeho bytě na ulici Bílovecké v Opavě hoří pračka a on není schopen požár sám uhasit. Na místo tak byli ihned vysláni místní hasiči a rychlým operativním opatřením bylo zjištěno, že se jeden z policistů opavského Obvodního oddělení nachází i se služebním motorovým vozidlem bezprostředně poblíž místa zahoření, a to na ulici Jánské v Opavě, kde provádí vlastní šetření k jinému protiprávnímu jednání. Okamžitým spojením přes radiostanici byl tento policista vyslán do bytového domu na ulici Bílovecké v Opavě a za použití práškového hasicího přístroje, jenž je součástí každého služebního policejního automobilu, zabránil rozšíření požáru a uhasil zahořený elektrospotřebič (pračku). Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, ke škodě na ostatním majetku bytu či domu nedošlo a celou záležitost si následně převzal k dalšímu došetření a opatření vyšetřovatel opavských hasičů.

Opava 16. ledna 2018

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049

+420 602 161 744

