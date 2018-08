Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 15. srpna 2018

Opava - Obvinění 20leté ženy z majetkové trestné činnosti i z drogové problematiky a další... (11 případů)

Vloupání do dodávkového automobilu v obci Štěpánkovice, část Albertovec

Doposud neznámý pachatel spáchal od večerních hodin 9. srpna 2018 do odpoledních hodin následujícího dne v obci Štěpánkovice, část Albertovec přečin krádeže tím, že po rozbití skleněné výplně okna dveří se škodou 3 tisíce korun vnikl do kabiny zde zaparkovaného dodávkového motorového vozidla tovární značky Peugeot Boxer, odkud odcizil sportovní tašku s taiboxovým sportovním vybavením, termo trička, kraťasy, chrániče a bandáž na ruce v celkové hodnotě bezmála 6 tisíc korun. Celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 9 tisíc korun vznikla poškozenému 22letému muži z Opavska a tuto majetkovou trestnou činnost nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

Úmyslné poškození osobního automobilu v obci Otice

V noční době z 9. na 10. srpna 2018 doposud neznámý pachatel spáchal na parkovišti před Obecním úřadem na ulici Hlavní v obci Otice přečin poškození cizí věci tím, že zcela úmyslně poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia. Rozbitím zpětného zrcátka, předního světlometu a provedenými vrypy do laku karosérie celého automobilu vznikla poškozenému 66letému místnímu muži celková hmotná škoda na majetku ve výši 30 tisíc korun. Tento případ nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele a k důvodu jeho počínání lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu v Ludgeřovicích

Kolem půl třetí odpoledne 11. srpna 2018 řídil 67letý muž z Hlučínska osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën C1 po ulici Na Návsi v obci Ludgeřovice, přičemž při jízdě do kopce přejel do protisměru a levou přední části svého vozu narazil do levé přední části zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia. Vlivem nárazu byla škodovka posunuta dozadu a narazila do plastové popelnice. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 80 tisíc korun, ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a odborné měření dechovými zkouškami vyznělo u shora uvedeného muže pozitivně, kdy mu byly naměřeny hodnoty okolo 2,3 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve a moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. Celá záležitost je nadále v prověřování pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dopravní nehoda podnapilého cyklisty v Dolním Benešově

Chvíli před jedenáctou hodinou večerní 11. srpna 2018 jel 64letý muž z Dolního Benešova na svém jízdním kole z mírného kopce po ulici Podubí v Dolním Benešově, přičemž po projetí pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy a upadl na vozovku. Přitom utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava a s dobou léčení jednoho měsíce. Orientační dechové zkoušky vyzněly u cyklisty pozitivně s naměřenými hodnotami více jak 1,3 promile alkoholu v dechu. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši tisíc korun a celá záležitost je nadále v šetření ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě. Po řádném zadokumentování spisového materiálu bude vše postoupeno podle věcné příslušnosti do správní komise Odboru dopravy příslušného Městského úřadu k dalšímu projednání a opatření.

Odcizení pily z pozemku rodinného domu na ulici Za Humny v Opavě-Kateřinkách

V blíže neustanovené době začátkem měsíce srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Za Humny v Opavě-Kateřinkách přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na pozemek jednoho z rodinných domů. Z volně přístupného objektu zimní zahrady pak odcizil pracovní nářadí, a to motorovou pilu značky Stihl. Místnímu 53letému muži tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 15 tisíc korun a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Obvinění 20leté ženy z majetkové trestné činnosti i z drogové problematiky

V těchto dnech komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájila trestní stíhání 20leté ženy z Opavy jako obviněné ze spáchání přečinu krádeže a z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Jak bylo dosavadním prověřováním a následným vyšetřováním prokázáno, tak shora jmenovaná žena v odpoledních hodinách druhého květnového dne 2018 odcizila v nehtovém studiu na ulici Olomoucké v Opavě volně odložený mobilní telefon v hodnotě 5 tisíc korun. Na konci měsíce května letošního roku odcizila v prodejně na ulici Ostrožné v Opavě volně vystavený svetr, kalhoty, šaty a náhrdelník v celkové hodnotě nejméně 6 tisíc korun. Další tři krádeže volně vystaveného zboží provedla v prodejnách drogérie na ulicích U Fortny, Ostrožná a Hrnčířská v Opavě, a to ve dnech 17. a 18. června tohoto roku, přičemž odcizila sprchové pěny, sprchové gely, deodoranty, mezizubní kartáčky, zubní kartáčky, jejich náhradní hlavice, depilační krémy, spreje, holicí strojky, laky na vlasy a další drogistické a kosmetické zboží v celkové hodnotě téměř 4 a půl tisíce korun. Krádež volně vystaveného zboží provedla také v odpoledních hodinách 8. července 2018 v jednom ze supermarketů na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách, přičemž odcizením dvou láhví alkoholu způsobila škodu ve výši přes 2 tisíce korun. V odpolední době 15. července tohoto roku v prodejně obuvi na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách způsobila svou další krádeží škodu ve výši bezmála 2 tisíce korun, o den později v obchodním centru na ulici Těšínské v Opavě odcizila parfémy ve výši více jak 4 tisíce korun a škodu ve výši téměř tisíc korun způsobila odcizením láhve vína, sýrů, deodorantů, chlazeného kuřecího, hovězího a vepřového masa, a to v odpoledních hodinách 8. srpna 2018 v supermarketu na ulici Krnovské v Opavě, v městské části Jaktař.

Výše uvedenými skutky majetkového charakteru tak způsobila celkovou hmotnou škodu ve výši téměř 25 tisíc korun.

Další trestnou činnost výše uvedená 20letá obviněná žena spáchala tím, že v období od července 2017 do dubna letošního roku poskytovala za úplatu nebo zcela zdarma různé dávky pervitinu, a to nejméně dvou ženám a dvou mužům na různých místech v Opavě a v jejím bezprostředním okolí, přičemž počet takových to odběratelů návykových látek může být větší.

Její případné další protiprávní jednání je nadále v prověřování a ve vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda mezi neznámým automobilem a cyklistou v obci Velké Heraltice

Chvíli před půl šestou odpolední 13. srpna 2018 došlo na ulici Sportovní v obci Velké Heraltice s největší pravděpodobností ke spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ke zločinu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Doposud neznámá osoba totiž jako řidič dosud nezjištěného motorového vozidla jela po ulici Sportovní ve směru jízdy od obce Sádek, kdy v pravotočivé zatáčce předjížděla 49letého muže z Opavska, jedoucího na svém jízdním kole. Při tomto manévru přejel řidič či řidička do protisměru, kde právě jela 40letá žena z Opavska se svým osobním motorovým vozidlem tovární značky Kia Sportage. Aby nedošlo k čelnímu střetu obou automobilů, neznámý řidič či řidička strhl řízení zpět doprava a pravou zadní části vozu narazil do předjížděného cyklisty. Ten v důsledku střetu upadl na vozovku a způsobil si zranění těžšího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření a s dobou léčení dvou až tří měsíců. Neznámý řidič s neznámým vozem pak odejel neznámo kam, aniž by zastavil a poskytl zraněnému potřebnou první pomoc. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu a kriminalistů Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě. Jakékoli pozitivní informace k objasnění celé kolizní situace, jakož i k neznámému řidiči či řidičce doposud neustanoveného motorového vozidla lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Žádost o svědectví k dopravní nehodě v Opavě ze dne 13. srpna 2018

Policejní inspektor prap. Karel Matusiak v těchto dnech prověřuje dopravní nehodu, ke které došlo chvíli po poledni 13. srpna 2018 v prostoru křižovatky ulic Třída Spojenců - Otická - Hobzíkova - Rooseveltova v Opavě. V té chvíli doposud nezjištěný řidič dosud nezjištěného motorového vozidla jel po ulici Třída Spojenců a odbočoval vlevo na ulici Rooseveltovou, přičemž nedal přednost protijedoucímu 40letému muži z Hradce nad Moravicí, jedoucímu na svém jízdním kole od ulice Hobzíkové v přímém směru jízdy. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu a k pádu cyklisty na vozovku, čímž si způsobil zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob pravděpodobně nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u cyklisty negativně a řidič automobilu po kolizní situaci nezastavil a odejel neznámo kam. V této souvislosti je nutné celou záležitost řádně zadokumentovat a proto by pomohly jakékoli svědecké informace k neznámému řidiči s největší pravděpodobností osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Rapid stříbrné barvy. Toto auto by mohlo mít poškozenou zadní pravou část. Kladné poznatky k celé věci lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 576 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu na Opavsku

Půl hodiny po šesté hodině ranní 14. srpna 2018 řídil 23letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Clio ve směru jízdy ze Slavkova na obec Litultovice, přičemž vlivem únavy a částečného mikrospánku vyjel vlevo mimo silnici, kde postupně narazil do dopravní značky, do betonového obrubníku a následně zůstal stát s automobilem na přilehlé louce. Při kolizní situaci utrpěl řidič zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava, ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 32 tisíc korun a orientační dechová zkouška vyzněla u tohoto muže negativně. Důslednou silniční kontrolou a celkovým prověřením případu bylo zjištěno, že automobil nemá uhrazeno platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a propadlá je i technická kontrola a měření emisí. Lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že 23letý muž má v této chvíli status neřidič, poněvadž si po předchozím vysloveném zákazu řízení všech motorových vozidel nepožádal o navrácení řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním a je tak důvodně podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě a také ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Odcizení batohu z nákupního vozíku v supermarketu v Opavě-Kateřinkách

Doposud neznámý pachatel v polední době 14. srpna 2018 využil v prodejních prostorách supermarketu na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách chvilkové nepozornosti 67leté ženy z Velkých Hoštic a z nákupního vozíku jí odcizil volně odložený batoh béžové barvy, ve kterém se nacházel mobilní telefon značky Nokia bílé barvy, svazek klíčů, různá dámská kosmetika a dámská plátěná peněženka s finanční částkou na hotovosti tisíc korun, s různými osobními doklady a s platební kartou. Poškozené ženě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 3 a půl tisíce korun. Tento přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Krádež věcí z automobilu na ulici Černé v Opavě-Kateřinkách

V době mezi jednou a druhou hodinou odpolední 14. srpna letošního roku se doposud neznámá osoba vloupala na sídlištním parkovišti ulice Černé v Opavě, v městské části Kateřinky do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, ze kterého odcizila dětskou autosedačku hnědo-béžové barvy, černou plátěnou tašku s notebookem značky Lenovo, různé doklady a razítko mysliveckého sdružení, čímž vznikla poškozenému 30letému muži z Ostravy celková hmotná škoda na majetku ve výši 22 tisíc korun. Tento přečin krádeže nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Opava 15. srpna 2018

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

