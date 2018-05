Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 15. května 2018

Opava - Nálezy munice pocházející z období 2. světové války na Opavsku + prevence při nálezech a další... (7 případů)

I když pachatel z místa krádeže utekl, později byl přece jen dopaden

Od 10. května 2018 policisté z opavského Obvodního oddělení prověřovali případ přečinu krádeže, kterého se dopustil tehdy neznámý pachatel tím, že chvíli po páté hodině odpolední téhož dne odcizil v supermarketu na ulici Dukelské v Opavě různé druhy volně vystaveného zboží v celkové hodnotě téměř 6 tisíc korun. Aniž by vše řádně uhradil, prošel bez zaplacení pokladní zónou, kde byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny. Následně se mu však podařilo utéci a všechno zboží zanechal na místě. Po příjezdu přivolané službu konající policejní hlídky byly k celé záležitosti zjištěny různé indicie a informace, které přivedly opavské policisty a kriminalisty až k osobě pachatele, jenž se ke své shora uvedené trestné činnosti majetkového charakteru doznal. V těchto dnech tak bylo 29letému muži z Olomoucka ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže. Jeho případné další obdobné protiprávní jednání je nadále v prověřování.

Krádež mobilního telefonu v bolatické restauraci

V brzkých ranních hodinách 12. května letošního roku doposud neznámý pachatel využil chvilkové nepozornosti 20leté ženy z Opavska a ze stolu v jedné z restaurací na ulici Opavské v obci Bolatice jí odcizil volně odložený mobilní telefon značky iPhone 6 šedé barvy v hodnotě 8 tisíc korun. Tento přečin krádeže nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného telefonního přístroje, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

Nálezy munice pocházející z období 2. světové války na Opavsku + prevence při nálezech

Během posledních uplynulých dní policejní pyrotechnici z Expozitury ve Frýdku-Místku několikrát vyjeli ke své odborné činnosti na Opavsko.

V jedenáct hodin dopoledne 12. května 2018 na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 24letý muž z Opavska, že před chvíli při výkopových pracích na svém pozemku v obci Bělá nalezl nějaký kovový předmět, který vypadá jako munice pocházející z období 2. světové války. Nejprve na místo nálezu přijeli místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Kravařích, kteří si následně vyžádali příjezd policejních specialistů a tito zajistili a v nedaleké pískovně řádně znehodnotili dělostřeleckou minu ráže 82 mm.

Chvíli po poledni téhož dne 34letý muž z Ostravy oznámil nález tří kusů munice z válečného období. Dělostřelecké granáty s označením SPRGM ráže 75 mm německé výroby byly objeveny v lese na katastru obce Budišovice a tyto si následně k bezpečné likvidaci odvezli přivolaní policejní pyrotechnici.

Před jednou hodinou odpolední výše uvedeného dne se pyrotechnici ještě vypravili na ulici Školní v Opavě, městské části Malé Hoštice, poněvadž 36letý muž z Opavy nalezl při výkopových pracích zrezavělou munici. Později bylo zjištěno, že se jednalo o přibližně 12 kilogramů kulometné munice ráže 20 mm pocházející z období 2. světové války.

V dopoledních hodinách následujícího dne, tedy 13. května letošního roku, nalezl 43letý muž z Ostravy při výkopových pracích na zahradě rodinného domu v obci Hrabyně stabilizátor dělostřelecké miny. Přivolaný frýdeckomístecký policejní pyrotechnik si následně vojenskou minuci převzal a odvezl k odborné likvidaci.

Než však policejní specialista odejel zpět do Frýdku-Místku, bezpečně znehodnotil i dělostřeleckou minu ráže 82 mm, kterou v pravé poledne téhož dne nalezl v zemi u vojenského bunkru na katastru obce Stěbořice, část Nový Dvůr 23letý muž z Opavska.

I několik let po období 1. ale hlavně 2. světové války se nacházejí předměty, které mají co do činění s vybuchlou nebo i s nevybuchlou municí. Toto se děje ve všech okresech České republiky, nálezy jsou však velmi časté hlavně na území Opavska, kam bývá policejní pyrotechnik přivolán i 4x, 5x během týdne.

Převážně v jarních či v podzimních měsících, a to při různých pracích na polích, na zahradách ale také při stavebních a výkopových pracích, při terénních úpravách, při úklidu sklepů, kůlen a půdních prostorů starých rodinných domů nacházejí lidé kovové předměty, které pocházejí z válečné doby. Nezřídka se však i v létě při procházce lesem, při sběru hřibů a lesních plodů nacházejí granáty, letecké miny, bomby a pěchotní munice.

Specifickou skupinou obyvatel, která tyto věci nachází, jsou osoby, jenž za použití různých detektorů kovů vyloženě hledají válečné předměty, přičemž nalézají i kosterní ostatky z období 2. světové války, drobné kovové mince, knoflíky, identifikační známky vojáků apod.

Policisté Policie České republiky upozorňují širokou veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s tímto nikdo v žádném případě nemanipuloval, nezkoumal jej a nepřenášel. V žádném případě nesmí nikdo s tímto předmětem neodborně nakládat, brát jej do rukou, kopat do něj a přenášet z místa na místo. Odnášet si takový předmět domů nebo jej donést až na policejní služebnu je rovněž velmi nezodpovědné. Při tomto jednání se lidé vystavují nebezpečí zranění případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí.

Tento nález by měl být okamžitě nahlášen na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 s přesným určením místa výskytu této neznámé věci.

V co nejkratší době se poté do tohoto prostoru dostaví místně příslušná policejní hlídka, která provede další nezbytná opatření.

Na místo je následně přivolán specialista, v rámci Moravskoslezského kraje je to policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku, který daný předmět prozkoumá, zjistí, o co se jedná, zda jde o nevybuchlou případně ještě o aktivní a činnou munici a rozhodne, zda tento předmět bude zneškodněn na místě například řízeným odstřelem nebo bude odvezen k dalšímu odbornému znehodnocení. V případě, že se rozhodne o tom, že bude munice zničena na místě, tak se nezřídka stane, že v bezprostředním perimetru ohrožení dochází k cílené evakuaci obyvatelstva.

V případě nálezu kosterních ostatků je přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale také znalec z Archeologického ústavu a starosta dané obce, na jehož území se nález vyskytl.

Policisté občany rovněž upozorňují na tu skutečnost, že v případě nálezu munice nesmí být tato zajišťována či uschovávána ze strany nálezců, poněvadž se mohou tyto osoby následně vystavit trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování.



Dopravní nehoda silně podnapilého řidiče osobního automobilu u Stěbořic

Kolem půl jedenácté dopoledne 13. května 2018 řídil 65letý muž z Opavska své osobní motorové vozidlo tovární značky Toyota Yaris ve směru jízdy od obce Stěbořice k obci Nový Dvůr, přičemž na rovném úseku silnice vyjel vpravo mimo silnici, narazil do směrového sloupku a následně do kmenu listnatého stromu. Přivolaní policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky následně provedli u výše jmenovaného řidiče odborné měření dechovými zkouškami s pozitivními výsledky a s naměřenými hodnotami okolo 2,7 promile alkoholu v dechu. Při dopravní nehodě utrpěl tento muž zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 43 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů, a to pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Shora uvedenému muži byl na místě zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí.

Zajištění a dodání tří mužů na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění

V průběhu 13. května 2018 policisté z Územního odboru Policie České republiky v Opavě umístili na protialkoholní záchytné stanici v Opavě tři muže, kteří byli na různých místech okresu Opava a v různé době v silně podnapilém stavu a bezprostředně tak ohrožovali svůj život a zdraví.

O půl čtvrté ráno policejní hlídka z opavského Obvodního oddělení zajistila na ulici Jánské v Opavě 18letého mladého muže z Opavska, který v silně podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 2,6 promile alkoholu v dechu) vstupoval do vozovky před projíždějící automobily, čímž ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu a také svůj život a zdraví.

Po jedné hodině odpolední téhož dne policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově zajistili na náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou 49letého místního muže, který v silně podnapilém stavu ležel na lavičce, nebyl schopen vlastní chůze ani komunikace a následná orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu téměř 3,7 promile alkoholu v dechu. I on následně skončil v péči lékařů opavského zdravotnického zařízení.

Před sedmou hodinou podvečerní uvedeného dne opavští policisté byli přizváni do areálu restaurace na ulici Fügnerové v Opavě-Kateřinkách, kde silně podnapilý 28letý muž z Opavy slovně napadal ostatní hosty. Poněvadž orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu více jak 3,3 promile alkoholu v dechu, i tento pachatel protiprávního jednání, a to přestupku proti občanskému soužití a přestupku proti veřejnému pořádku, byl dodán na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění.

Vloupání do stavební buňky v obci Raduň

V blíže neustanovené době od odpoledních hodin 12. května do ranních hodin 14. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Gudrichové v obci Raduň přečin krádeže tím, že se za místní prodejnou smíšeného zboží vloupal do stavební buňky, ze které odcizil nivelační přístroj, dva stojany (trojnožky) na nivelační přístroj, čtyři celolitinová čerpadla, elektrické bourací kladivo, úhlovou brusku s řezným diamantovým kotoučem, benzinovou řezačku na asfalt a tři bubnové prodlužovací kabely. Poškozené soukromé firmě z Opavska tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 92 tisíc korun. Tento případ majetkové trestné činnosti nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného stavebního materiálu a nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Případy krádeže zboží z prodejny a vloupání do prodejního stánku v Opavě objasněny

Dne 14. května 2018 policejní komisař Služby kriminální police a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 22 a 23 let z Opavy jako obviněné z přečinu krádeže spáchaného ve formě spolupachatelství. Tohoto protiprávního jednání majetkového charakteru se dopustili tím, že se v brzkých ranních hodinách téhož dne společně vloupali do prodejního stánku poblíž restaurace u Stříbrného jezera na ulici Rolnické v Opavě-Kateřinkách, odkud odcizili kovovou pokladu v ceně 5 tisíc korun s finanční hotovosti v hodnotě pouhých 52 korun.

Dále bylo zjištěno, že starší z výše uvedených mužů chvíli po osmé hodině večerní 10. května 2018 odcizil v supermarketu Obchodního centra na ulici U Fortny v Opavě čtyři kávy v celkové hodnotě 1.100 korun, které si uschoval do igelitové tašky, bez úhrady prošel pokladní zónou a při kontrole pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny se mu vysmekl a utekl neznámo kam.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že se u obou shora jmenovaných mužů jedná o recidivu, poněvadž byli v posledních třech letech pravomocně odsouzeni a potrestáni rozsudky Okresního soudu v Opavě. Mladšímu z nich byl na podzim loňského roku vysloven trest obecně prospěšných prací o výměře 300 hodin, které doposud nevykonal a staršímu obviněnému muži byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody o výměře 6 měsíců, do kterého doposud nenastoupil.

Jejich případná další obdobná trestná činnost je v této chvíli nadále v prověřování a ve vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Opava 15. května 2018

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem Google+