Incident mezi manžely odstartoval jeden telefonát

SEMILSKO - Z loupeže se bude zodpovídat 51letý muž.

Noční utajovaný telefonát ženy ze Semilska odstartoval manželský incident , který nyní vyšetřují policisté. Hlavním aktérem je její 51letý manžel, který si na oslavě s přáteli na chalupě všiml, že se vytratila s telefonem v ruce ven. Už delší dobu ji podezříval z toho, že si dopisuje a telefonuje s nějakým mužem, a tak ho to, co viděl, okamžitě rozpálilo do ruda. Poté, co zjistil, že jeho manželka před chalupou ve tmě s někým skutečně telefonuje, vyzval ji, aby mu okamžitě odevzdala telefon. To žena odmítla a konflikt mezi nimi vygradoval. Emoce, které ho ovládaly, mu zatemnily úsudek, a když nedosáhl "svého" po dobrém, vzal jí mobil násilím. Kromě toho, že se s ní o její mobil přetahoval, ji také několikrát udeřil do tváře. Způsobil jí tím poranění v obličeji, se kterými později vyhledala ambulantní lékařské ošetření.



Událost bude mít dohru u soudu, protože na svého manžela podala trestní oznámení. Policisté jeho útok kvalifikovali jako zločin loupeže, za který mu nyní hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Usnesení o zahájení trestního stíhání si převezme nejspíš zítra a nezachrání ho před ním ani to, že se manželce za své chování už omluvil. Z tohoto politování hodného incidentu by si měli vzít ponaučení všichni ti, kteří mají sklony k tomu řešit partnerské problémy pod vlivem negativních emocí. Ty je z krize nevyvedou, spíše ji ještě prohloubí a přivodí si tím mnohem větší problémy jako například 51letý muž ze Semilska.

24. 4. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

