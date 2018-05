Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

I. ročník Velké ceny v lovu ryb na udici

Praha venkov – VÝCHOD – Ve čtvrtek 10. května pořádali policisté z Územního odboru Prahy venkov – Východ rybářské závody.

Na břeh řeky Labe do Sedlčánek se ve čtvrtek 10. května kolem sedmé hodiny ráno sjelo 39 závodníků a závodnic zaměstnaných nebo ve služebním poměru Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, kteří se účastnili I. ročníku Velké ceny v lovu ryb na udici.

Tento závod pořádal Územní odbor Praha venkov – Východ společně s rybáři z místní organizace Čelákovice. Kromě závodního rybaření se podařila i dobrá věc. V rámci závodů se na konto „Naděje pro Ondru“, kterou zajišťuje RCCC, The Best Carper Český rybářský svaz, z.s. MO Čelákovice a SUS Středočeského kraje, podařilo vybrat částku 2.300,- Kč. Tyto peníze patří 6letému Ondrovi, který trpí poruchou autistického spektra. To co je pro nás zdravé běžné a normální, to samé stojí Ondru a jeho blízké velké úsilí, snahu, píli, trpělivost a nejen to.

Co se týká samotného závodu, jednalo se o jednokolový závod trojic a jednotlivců. Každý závodník z trojice si spravedlivě vylosoval své místo u vody. Chytání bylo povoleno pouze na jeden prut. Výsledky závodu se hodnotily bodově, a to podle délky ulovených ryb. Každý závodník obdržel při registraci měřítko a bodovací list, kam si zaznamenávali průběžné výsledky.

Nejúspěšnějším účastníkem závodu v hodnocení jednotlivců byl por. Bc. Zdeněk Dražan, na druhém místě se umístil Václav Špitálský ml. a třetí místo obsadil nprap. Jakub Kováč. V hodnocení týmů obsadila první místo trojice „Praha venkov – Východ“, o stupeň níže se zařadil „Špíťa team“ a na třetí příčce se umístil tým „Kolín“.

První ročník tohoto rybářského závodu se vydařil, a to včetně příznivého slunečného počasí. Důležitou zmínkou je také skutečnost, že RCCC, THE BEST CARPER – Rybářský klub, z.s. pomáhá s rozvojem dětského rybaření již od roku 2010. Zároveň se každým rokem snaží podpořit dobrou věc. V loňském roce byli rybáři velmi úspěšní v nashromáždění finanční částky 100.000,- Kč na zakoupení speciálního kočárku pro Justínku. Letos byla peněžní pomoc určena Ondrovi.

Velký dík patří rybářům z místní organizace Čelákovice za zapůjčení vody a společnosti Darina Cajthamlová PET – DAR Centrum Neratovice za poskytnutí cen.

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – východ

14.5. 2018

