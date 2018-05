Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

I přes obvinění v krádežích dál pokračoval

ZLÍNSKO: Chtěl policistům uniknout, skončil ve vazbě.



I přesto, že si devětatřicetiletý muž vyslechl před pár dny od kriminalistů obvinění ze spáchání několika trestných činů, ve vloupáních do sklepů a zahradních domků ve Zlíně dál pokračoval až do minulého týdne, kdy ho kriminalisté dopadli a podali návrh na jeho umístění do vazby, který soudce akceptoval.

Ještě před vazebním zasedáním si nenapravitelný zloděj vyslechl od kriminalistů další obvinění, tentokrát za šest skutků, kterých se dopustil během pouhého týdne po svém předchozím obvinění. Při jednom pokusu o krádež ho vyrušil majitel domu, při dalším zase alarm. Přesto se mu podařilo ze zahradních domků a sklepů ve Zlíně odcizit dvě jízdní kola, nářadí, slivovici a motocyklovou přilbu.

Počet jeho krádeží se tak vyšplhal prozatím na 22. Na dalších případech, které by tento muž mohl mít na svědomí, kriminalisté ještě pracují. Způsobená souhrnná škoda se dosud vyšplhala na sto osmdesát tisíc korun.

Poté, co ho kriminalisté koncem minulého týdne dopadli, se jim snažil uniknout i s pouty na rukou, ovšem bez úspěchu. Policisté jeho pokus o útěk zmařili a na zloděje čekala policejní cela.

11. května 2018, nprap. Monika Kozumplíková

