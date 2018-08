Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

I malá pomoc je pomoc

KARLOVARSKÝ KRAJ – Sbíráme plastová a kovová víčka.

Policisté Karlovarského kraje se zapojili do projektu paní Simony Stojanové, která založila se svými dvěma přáteli Nadační fond „Andělská křídla naděje“. Posláním tohoto nadačního fondu je pomoc tělesně a zdravotně postiženým dětem, dětem trpícím závažným a dlouhodobým onemocněním jako je například cystická fibróza, svalová dystrofie, onkologické onemocnění nebo nemoc motýlích křídel, a to do 18 let věku dítěte.

„Jsem si řekla, že začnu pomáhat“, řekla paní Simona jako jednu z prvních vět, když jsem se jí zeptala na nadaci. „Nadaci jsme založili asi před rokem, ale víčka sbíráme už dlouho. V současné době mám uskladněné už 3,5 tuny plastových víček a aktuálně řešíme odvoz. Není to vůbec jednoduché, nejbližší výkupna je až v Liberci“, dodala.

Více o nadaci Andělská křídla naděje ZDE.

S paní Simonou jsme začali spolupracovat na jaře letošního roku. Pořídili jsme sběrné boxy, které jsme umístili na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje a na Územním odboru v Sokolově a začali jsme sbírat plastová a kovová víčka.

Výtěžek, z prodeje plastových víček, bude věnován devítileté Natálce ze Starého Sedla, která od narození trpní dětskou mozkovou obrnou. „Natálka ze začátku vůbec nechodila, ale lázně, které by měla absolvovat 2 krát ročně, jí ohromně pomohly. A dnes, když ji dáte ruku, tak chodí! Bohužel každé lázně stojí 60 000 Kč. Pojišťovna sice jedny ročně uhradí, ale druhé si už rodina musí hradit sama. A to je důvod, proč pomáhám. Má to smysl a to mě nesmírně nabíjí“, řekla paní Simona.

Jsem ráda, že jsme se do sběru víček zapojili. Jak říká paní Simona „I malá pomoc je pomoc“, protože cena výkupu víček není nijak závratná, asi za 500 kusů víček zaplatí výkupna 6 korun, ale když se jich nasbírá několik tun, už to nějakou částku dohromady dá. A proč by víčka měly končit v netříděném odpadu nebo v kontejnerech na plast, když mohou pomoci jedné malé holčičce, která ji potřebuje.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili a svoji aktivitou přispěli. O tom, že sbíráme i my a bereme to vážně, svědčí fotografie zveřejněné pod článkem.

V článku „Naše charitativní akce“, si můžete přečíst více informací o našich aktivitách.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

10. 8. 2018

