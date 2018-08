Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hra na kočku a myš mladému muži nevyšla

BENEŠOVSKO – Ten totiž ve zcela nedávné době pravidelně zaměstnával čerčanské policisty tím, že opakovaně kradl, vloupával se do objektů a řídil vozidlo s platným zákazem řízení. Pokaždé byl ale odhalen a v dohledné době půjde opět k soudu. Za mřížemi tak může strávit i několik let. Zkušenosti má už z minula, kdy si za zdmi věznice odpykával trest za obdobné skutky. Naposledy byl propuštěn v lednu tohoto roku.

Na svůj věk má devětadvacetiletý mladík z Benešovska velice pestrou trestní minulost. Za mříže se dostal kvůli opakovaným krádežím a porušení zákazu řízení motorových vozidel. Přestože tady strávil řadu let, nezabránilo mu to v tom, aby nedlouho po svém propuštění trestnou činnost páchal dál. V posledních dvou měsících tak velmi intenzivně zaměstnával čerčanské policisty, kteří jej od té doby podezřívají hned z několika různých skutků. Koncem července tohoto roku jej zadrželi krátce poté, co se společně se svojí přítelkyní a kamarádem vloupali do jedné chaty na Čerčansku a přespávali v ní. Zahájili s nimi tedy úkony zkráceného přípravného řízení, v rámci kterého jim sdělili podezření z trestného činu krádež vloupáním a porušování domovní svobody. Trojice ale krátce po svém propuštění kradla znovu. Jen o pár dní později se všichni vloupali do další chaty, kde nejen přespali, ale odcizili odsud i dvě jízdní kola. Také v tomto případě je policisté zadrželi a oba případy sloučili do jednoho. Vyšetřování podezřelých vedli na svobodě.

Začátkem srpna tohoto roku pak měli na stole další případ. Tentokrát přijali oznámení, že se neznámý pachatel vloupal do plechového stojanu s vysavačem na benzinové čerpací stanici v Poříčí nad Sázavou a odcizil odtud mince v řádech stokorun. Celkově pak způsobil škodu více než tři a půl tisíce korun. Šetřením na místě činu získali policisté poznatky, které vedly opět k osobě tohoto muže. Ten se při výslechu ke všemu doznal. Sdělili mu tedy další podezření z trestného činu krádeže, které ale tentokrát rozšířili ještě o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Mladíka totiž jen krátce předtím přistihli při řízení motorového vozidla i přesto, že měl soudem uložen zákaz řízení. On ale hned následujícího dne usedl za volant znovu, a znovu byl odhalen. Všechny případy tedy policisté opět sloučili ke společnému řízení a spisový materiál postoupili Okresnímu státnímu zastupitelství v Benešově.

Za všechny tyto skutky tak nyní tomuto podezřelému muži hrozí opět pobyt za mřížemi. Prozatím sice zůstává na svobodě, pokud ale bude odsouzen, může za zdmi věznice strávit i několik dalších let.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

23. srpna 2018

