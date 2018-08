Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Horký víkend, horké hlavy

RYCHNOVSKO - Návykové látky za volantem.

Sloužící policisté měli o dalším tropickém víkendu plné ruce práce, řešili zejména přestupky v dopravě a proti občanskému soužití.



Dva opilci, valející se v pátek večer na rokytnickém náměstí, skončili v péči místních policistů. Jednoho z nich dokonce hlídka eskortovala do pardubické protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění.

Hlídka týnišťských policistů zastavila v sobotu nad ránem v Borohrádku řidiče osobního auta zn. Peugeot. Při běžné silniční kontrole zjistila, že dvaatřicetiletý muž řídil přesto, že má rozsudkem rychnovského okresního soudu vysloveny postupně dva zákazy řízení, a to až do roku 2021. Muž řídil bez povolení, ale i s pozitivním testem na přítomnost návykových látek amfetamin/metamfetamin.

Hlídka dopravních policistů zastavila v sobotu ve 14:10 na silnici č.I/11 u Týniště nad Orlicí řidiče osobního auta zn. Škoda Superb, u kterého rovněž vyšel pozitivní test na návykové látky opiáty/kokain. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz, další jízdu zakázali a sepsali oznámení o přestupku pro příslušný správní orgán.

V neděli ráno v 08:42 zastavila dopravní hlídka na silnici č. I/14 v Rychnově nad Kněžnou řidiče osobního auta zn. Škoda Rapid, u kterého provedenou dechovou zkouškou naměřila hodnotu 0,38 promile alkoholu v krvi. I jemu na místě zadržela řidičský průkaz, další jízdu zakázala a sepsala oznámení o přestupku.

Odpoledne hlídka dopravních policistů zastavila na silnici č. I/14 v Lupenici řidiče osobního auta zn. Škoda Felicia, u kterého kontrolou zjistila, že čtyřiadvacetiletý mladík má platnou blokaci řidičského oprávnění a není držitelem příslušného řidičského oprávnění. I pro něj tedy jízda touto kontrolou skončila.

V podvečer v 17:20 zastavili dopravní policisté na silnici č.I/14 v Solnici řidiče osobního auta zn. Ford Mondeo, u kterého při běžné silniční kontrole naměřili 1,34 promile alkoholu v dechu. Spolu s podezřením z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a odevzdáním řidičského průkazu pro něj jízda rovněž skončila.

Kromě těchto přestupků řešili policisté napříč obvody i několik přestupků proti občanskému soužití, kdy se aktéři posilněni alkoholem pustili do slovních a později fyzických potyček, které většinou skončily příjezdem policistů a návštěvou zdravotnického zařízení.

por. Mgr. Alena Kacálková

13.8.2018

