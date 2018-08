Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Horko trápí i řidiče

PLZEŇSKÝ KRAJ - Vysoké teploty mohou mít vliv na zvýšení dopravní nehodovosti, významným faktorem je pak zejména únava.

V těchto dnech panuje nad naším územím opravdu velmi teplé počasí, které může zkomplikovat běžný režim dne každého z nás. Horko může mít ve svém důsledku i vliv na zvýšení dopravní nehodovosti. Právě vysoké teploty mají za následek, že řidiči motorových vozidel, která jsou sama o sobě velmi vyhřátá, se rychleji unaví a zcela se nekoncentrují na řízení. V takto vysokých teplotách se u člověka zhoršuje pozornost, krátkodobá paměť, množství a kvalita zpracování informací, což může mít např. za důsledek to, že řidič přehlédne dopravní značku nebo projede křižovatkou na "červenou". Právě zmiňovaná únava je za volantem motorového vozidla v těchto dnech častým faktorem, který může vést ke zvýšené nehodovosti. Řidiči usedají za volant nedostatečně odpočinutí, neboť v teplých nocích se nemohou kvalitně vyspat a teploty během dne jejich únavu ještě zvýší. V horkých dnech rovněž stoupá agresivita u samotných řidičů, ať již v rovině verbální či v podobě rychlé a prudké jízdy za účelem co nejčasnějšího dojetí do cíle.

Řidičům bychom proto chtěli uvést několik základních preventivních rad, jak si v těchto teplých dnech za volanty automobilů počínat:

Před odjezdem si vozidlo vychlaďte - vyvětrejte, až pak pusťte klimatizaci. Pokud je Váš automobil vybaven klimatizační jednotkou, nemějte ji puštěnou na plný výkon. Doporučený rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou ve vozidle je 5 stupňů, což by však při současných teplotách nebylo zcela efektivní. Teplotu si tedy nastavte tak, aby vám bylo příjemně, ale rozdíl teplot nebyl dramatický. Mějte v autě s sebou pití a v průběhu celého dne dodržujte dostatečný pitný režim. Pokud jedete na delší cestu, dobře si ji naplánujte a snažte se vyhnout místům, kde jsou plánované uzavírky, práce na silnicích, místům, kde se tvoří kolony apod. Nespoléhejte pouze na GPS navigaci, cestu si před odjezdem prostudujte v mapách a pamatujte si záchytné body. Před cestou si kvalitně odpočiňte, nesedejte za volant s tzv. spánkovým deficitem. Dělejte si přestávky na odpočinek a občerstvení, v případě delší trasy se prostřídejte s dalšími řidiči v řízení. Množství přestávek upravte dle osádky vozidla, malé děti a např. domácí mazlíčci taková zastavení rádi uvítají. Nikdy nenechávejte v zaparkovaném vozidle bez Vašeho dozoru děti či přepravovaná zvířata! Nepřeceňujte své síly. To zejména platí pro starší řidiče, na které jsou dopady vysokých teplot ještě významnější. Plně se věnujte řízení. Respektujte na silnicích ostatní, buďte předvídaví a tolerantní. Nezapomínejte při řízení ani na sluneční brýle.

Ať již jedete jen pár kilometrů nebo vás čeká daleká cesta, pamatujte na silnicích na své vlastní bezpečí a bezpečí ostatních. Do svého cíle raději dojeďte později a v pořádku, než abyste přeceňovali své schopnosti a zbytečně riskovali.

por. Mgr. Pavla Burešová

2. srpna 2018

