Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Holýšovští hledali zloděje

STAŇKOV – Vloupal se do auta a do několika hodin byl vypátrán a obviněn.

Policisté Obvodního oddělení Holýšov dne 19. dubna 2018 přijali oznámení o vloupání do vozidla, ke kterému došlo v blíže nezjištěné době brzy ráno do 05:30 hodin téhož dne. Neznámý pachatel měl v obci Staňkov neoprávněně otevřít dveře zavazadlového prostoru vozidla tovární značky Opel, poté vnikl do vnitřních prostor vozu a ukradl peněženku s finanční hotovostí 2 tisíce korun a osobními doklady. Peníze vyndal, vzal a peněženku hodil do kanálu. Policisté získali informace od oznamovatele, zajistili kriminalistické stopy a díky precizní práci již v 10:20 hodin zajistili možného podezřelého. Čtyřiadvacetiletý muž se k trestné činnosti doznal. Policisté mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež a ve věci dále konají zkrácené přípravné řízení. Pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

24. dubna 2018

