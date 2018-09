Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hned dva řidiči bourali pod vlivem alkoholu

TRUTNOVSKO – Oba skončili v silničním příkopu.

DN - VrchlabíK první dopravní nehodě došlo v neděli 16. srpna půl hodiny po půlnoci na křižovatce ulic Pražská a Nerudova ve Vrchlabí. Devětadvacetiletý řidič tu měl s vozidlem Škoda Octavia při odbočování vlevo vyjet mimo komunikaci, narazit do vyvýšeného obrubníku a následně skončit v silničním příkopu. Naštěstí neutrpěl žádné zranění. Dechové zkoušky na zjištění hladiny alkoholu u něho vyšly pozitivně s výsledky 1,82 a 1,71 promile. Vzniklá škoda je předběžně vyčíslena na celkovou částku 65 tisíc korun.

V silničním příkopu skončil o půl hodiny později i třiatřicetiletý řidič s vozidlem Seat Alhambra, který havaroval na silnici č. 1/16 v katastru obce Chotěvice. Podle zjištěných skutečností pravděpodobně nezvládl řízení při nájezdu do levotočivé zatáčky ve stoupání a vyjel mimo vozovku, kde měl narazit do dopravní značky. Také on usedl za volant pod vlivem alkoholu, odhalily to dechové zkoušky, při kterých nadýchal 2,02 a 1,96 promile. Navíc řídil, ač nevlastní řidičský průkaz a DN - ChotěviceMěstský úřad v Písku mu v červnu letošního roku vyslovil zákaz řízení. V důsledku nehody muž utrpěl lehké zranění a záchranáři jej transportovali do vrchlabské nemocnice. Odtud jej lékař propustil do domácího ošetřování. Škoda je odhadnuta na částku 25 tisíc korun.

Oběma hříšníkům nyní za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz řízení.

prap. Lukáš Vincenc

17. září 2018, 13:45

