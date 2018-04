Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hlídka dívce zachránila život

BRNO VENKOV: Policisté museli k obnovení životních funkcí použít dva výboje přístroje AED.

Opravdu na spěch měla v noci 28. března hlídka kuřimských policistů. Operační středisko záchranářů je vyslalo do Moravských Knínic, kde zkolabovala šestnáctiletá dívka. Na místě pak policisté okamžitě zahájili resuscitaci a použili defibrilátor, kterým bylo jejich vozidlo vybaveno. Dvojici policistů se podařilo obnovit životní funkce díky dvojnásobnému použití přístroje AED a dalším následným úkonům první pomoci včetně nepřímé srdeční masáže. Dívku následně předali záchranářům, kteří ji převzali do další péče a převezli do dětské nemocnice. Podle vyjádření záchranářů, kteří následně na místo dorazili, policisté dívce rychlým a bezchybným zákrokem zachránili život.

por. Bohumil Malášek, 12. dubna 2018

