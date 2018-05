Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky z autobusu MHD

LIBEREC - Dopravní policisté šetří nehodu, při které došlo k pádu a zranění jedné z cestujících v autobusu MHD dne 12. května 2018 okolo 10,00 hodin u zastávky u ZOO.

V sobotu 12. května 2018 došlo při jízdě autobusem MHD Liberec linka č. X3/336 k pádu jedné z cestujících. Nehoda se stala okolo 10,00 hodin v Liberci, Lidových Sadech. Dle prvotních informací se měl údajně řidič autobusu značky Sor při rozjíždění ze zastávky u ZOO ve směru do centra města neadekvátně prudce rozjet, aniž by se cestující, která právě přistoupila, stihla bezpečně posadit. Následně došlo k jejímu pádu na podlahu. Žena seniorského věku utrpěla pádem lehké zranění. Řidič autobusu okamžitě ženě přivolal Zdravotnickou záchrannou službu, kdy ji sanitní vozidlo převezlo na ošetření do Krajské nemocnice Liberec. Policisté podrobili řidiče autobusu orientační dechové zkoušce na alkohol přístrojem Dräger, která byla negativní.

Dopravní policisté se v souvislosti s pádem cestující v autobuse obracejí na případné svěky události, zejména z řad cestujících, kteří by mohli důležitými informacemi přispět k objektivnímu posouzení této dopravní nehody. Informace je možné policistům předávat prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na tel. číslech Dopravního inspektorátu policie Liberec 974 466 577 nebo 974 466 251.





21. 5. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+