Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky nehody

LIBEREC/MLADOBOLESLAVSKO - Mladoboleslavští policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, která se stala na silnici D10 ve směru z Liberce na Mladou Boleslav. O pomoc žádají i řidiče z Liberecka.

Policisté z Mladoboleslavska žádají o spolupráci v souvislosti s vyšetřováním vážné dopravní nehody a žádají možné svědky o poskytnutí informací.

Jedná se o nehodu, která se stala 27. prosince 2017 v 20:22 hodin na dálnici D10 ve směru od Liberce na Mladou Boleslav na 19,62. km. Řidič osobního vozidla Mazda 2 DE, ve snaze zabránit střetu s vozidlem jedoucím před ním, strhl řízení vpravo, dostal smyk a vjel mimo komunikaci. S vozem narazil do oplocení u dálnice a následně do stromu. V autě kromě řidiče cestovala i spolujezdkyně. Oba byli s vážnými zraněními převezeni do jedné z pražských nemocnic.

Žádáme svědky nehody, zvláště pak řidiče SUV tmavé barvy, který projížděl v inkriminovanou dobu ve stejném směru po D10, aby se přihlásili mladoboleslavským dopravním policistům na tel. čísle 702 207 848 a pomohli osvětlit průběh této vážné nehody. Volat můžete i na bezplatnou linku 158. Policistům by velmi pomohl i případný záznam z kamer z projíždějících vozidel.



28. prosince 2017

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí



