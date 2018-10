Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

KROMĚŘÍŽSKO: Informace nám lidé mohou poskytnout na telefonním čísle 735 780 170.

V úterý 2. října 2018 ráno v 6:50 hodin došlo v Kroměříži na křižovatce ulic Hulínská, Kaplanova a Čelakovského k dopravní nehodě, při které se lehce zranil mladý řidič.

Jednadvacetiletý muž za volantem osobního automobilu Volkswagen Polo jel po ulici Hulínská, a to ve směru od centra města. V křižovatce pak odbočoval vlevo do ulice Kaplanova. Šestadvacetiletá řidička dodávkového vozidla Fiat Ducato jela také po ulici Hulínská, ale opačným směrem. Křižovatkou hodlala projet rovně do centra města. Přestože semafory byly plně funkční, došlo v prostoru křižovatky ke střetu. Požití alkoholu jsme u obou řidičů vyloučili provedením dechových zkoušek.

Pro korektní posouzení celé události žádáme o pomoc svědky, kteří nehodu viděli. Hledáme především řidiče přijíždějící ke křižovatce za dodávkou od Hulína a také ty, kteří odbočovali z ulice Hulínská do ulice Kaplanova za vozidlem volkswagen. Informace k nehodě mohou sdělit přímo dopravním policistům na telefonním čísle 735 780 170 nebo na bezplatné lince Policie ČR 158.

3. října 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

