Hledáme svědky dopravní nehody

LIBERECKO - Nehoda se stala dnes kolem páté hodiny ráno na silnici I/35 ve směru od Chrastavy na Liberec. Havaroval zde do svodidel řidič Fordu Focus.

Dopravní policisté šetří nehodu, která se stala dnes 3. srpna 2018 kolem páté hodiny ráno na silnici I. třídy č. 35 ve směru od obce Chrastava na Liberec. Řidič osobního vozidla Ford Focus pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem a vlastnostem vozidla a v katastru obce Stráž nad Nisou vyjel v pravotočivé zatáčce s vozidlem vlevo, kde levou částí vozidla narazil do ocelových svodidel. Vozidlo se v důsledku střetu dále otočilo a došlo k dalšímu nárazu, tentokrát pravou stranou vozidla do středových svodidel. Tímto karambol nekončil. Vozidlo bylo dále odmrštěno vpravo, kde přední částí narazilo i do svodidel po pravé straně vozovky. Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn. Policisté provedli u řidiče orientační dechovou zkoušku na alkohol, kdy přístroj ukázal naměřenou pozitivní hodnotu, přes půl promile. Na vozidle a poškozených svodidlech vznikla předběžná hmotná škoda ve výši 75 tisíc korun.

Dopravní policisté nyní hledají případné svědky události, kteří danou nehodu mohlil vidět, aby se přihlásili policistům prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo přímo na Dopravní inspektorát policie Liberec tel.číslech: 974 466 570 nebo 974 466 251. Jakékoliv informace k této nehodě mohou policistům přispět k objektivnímu posouzení nehodového děje a ustanovení druhého účastníka dopravní nehody.



3. 8. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

