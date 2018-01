Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

MAŠOVICE - Dopravní policisté se při šetření dopravní nehody obracejí na veřejnost.

K dopravní nehodě došlo dne 17. ledna 2018 v 08:05 hodin na křižovatce silnice I. třídy č. 26 a silnice III. třídy č. 0262 na obec Mašovice. Dosud neznámý řidič s nezjištěným osobním vozidlem jel od Mašovic ke křižovatce se silnicí I. třídy č. 26, vlivem kluzkého povrchu vozovky údajně mělo vjet částečně do pravého jízdního pruhu. Řidič osobního vozidla tovární značky Ford Focus jedoucí od Horšovského Týna na Březí na tuto situaci zareagoval tak, že začal brzdit, strhl řízení vpravo, dostal s vozidlem smyk a přední částí vozidla narazil do svodidel za pravou krajnicí. Ke střetu s neznámým vozidlem nedošlo. Škoda na vozidle Ford byla vyčíslena na 5 tisíc korun, na svodidlech vznikla rovněž pětitisícová škoda.

Policisté z dopravního inspektorátu v Domažlicích nyní žádají případné svědky, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k ustanovení osoby neznámého řidiče a objasnění průběhu a příčiny dopravní nehody, aby zatelefonovali na linku 974 331 255, případně na tísňovou bezplatnou linku 158, nebo se osobně dostavili na Dopravní inspektorát v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

18. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+