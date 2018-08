Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

LIBERECKO - Nehoda se stala v neděli 19. srpna 2018 odpoledne na silnici I/35 v Liberci, za tunelem ve směru od Turnova na Děčín.

Dopravní policisté šetří nehodu, která se stala v neděli 19. srpna 2018 krátce po půl šesté hodině večer v Liberci, na silnici I/35 za tunelem ve směru z Turnova na Děčín. Řidič osobního vozidla VW Golf se při přejíždění z pravého jízdního pruhu do levého střetl s osobním vozidlem Audi Q7, které jelo v levém jízdním pruhu. Došlo ke střetu levé přední části vozidla VW Golf s pravou boční částí vozidla Audi, které bylo dále vymrštěno vlevo a levou boční částí narazilo do kovových středových svodidel. Vozidlo VW Golf se po střetu roztočilo a přední částí také narazilo do kovových svodidel, tentokrát po pravé straně. Tím však jeho cesta nekončila. Vozidlo Golf bylo dále odraženo a pravou přední částí narazilo do dalšího v pravém jízdním pruhu projíždějícího vozidla Škoda Felicia. Vozidlo Škoda bylo po střetu odmrštěno vpravo, kde narazilo pravou boční částí do svodidel. Vozidlo Golf se opět roztočilo a levou zadní částí narazilo do svodidel vpravo. Nakonec zůstalo stát uprostřed vozovky.



Policisté podrobili všechny tři účastníky dopravní nehody orientační dechové zkoušce na alkohol přístrojem Dräger, jejichž výsledky byly negativní. Při nehodě utrpěl zranění řidič z vozidla VW Golf, kterého převezlo na ošetření z místa dopravní nehody vozidlo Zdravotnické záchranné služby do Krajské nemocnice Liberec. Ostatní účastníci nehody vyvázli bez zranění.

Dopravní policisté nyní hledají případné svědky události, zejména řidiče vozidla VW Tiguan, krémové (hnědé) barvy, kteří danou nehodu mohli vidět, aby se přihlásili policistům prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo přímo na Dopravní inspektorát policie Liberec tel.číslech: 974 466 570 nebo 974 466 251. Jakékoliv informace k této nehodě mohou policistům přispět k objektivnímu posouzení nehodového děje.



22. 8. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+