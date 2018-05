Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme nezodpovědného řidiče a svědky dopravní nehody

LIBEREC - Nehoda se stala 23. května 2018 v ranních hodinách na silnici I. třídy č. 13 u Bílého Kostela nad Nisou ve směru na Děčín.

Ve středu 23. května 2018 v době kolem 08.15 hodin jel neznámý řidič v dosud nezjištěném vozidle po silnici I. třídy č. 13 ve směru od Liberce na Děčín v pravém jízdním pruhu. U obce Bílý Kostel nad Nisou, v místech levotočivé zatáčky na počátku čtyřproudé komunikace údajně začal přejíždět do levého jízdního pruhu, kde měl ohrozit jedoucí osobní motorové vozidlo Škoda Octavia. Řidič Škodovky, aby zabránil střetu s neznámým vozidlem začal intenzivně brzdit, přičemž vjel vlevo, kde levou přední částí vozidla narazil do ocelových svodidel. Neznámý řidič, aniž by učinil vhodná opatření, která mu ukládá zákon, z místa nehody odjel. Policisté provedli u řidiče vozidla Škoda orientační dechovou zkoušku na alkhol přístrojem Dräger, jejíž výsledek byl negativní. U druhého účastníka dopravní nehody tato zkouška být provedena z důvodu opuštění místa nehody před příjezdem policistů nemohla. Při nehodě utrpěl řidič Octavie lehké zranění, se kterým jej z místa nehody převezlo vozidlo Zdravotnické záchranné služby na ošetření do Krajské nemocnice Liberec.



Dopravní policisté nyní pátrají po neznámém řidiči - druhém účastníkovi dopravní nehody. V souvislosti s tím se zároveň obracíme na případné svědky události, kteří si něčeho všimli a mohli by tak přispět k objektivnímu posouzení nehodového děje, aby informace sdělili policistům prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo přímo na Dopravní inspektorát policie Liberec tel. čísla: 974 466 251.



24. 5. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

