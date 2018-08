Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

HIP HOP KEMP 2018

KRAJ – Policie opět dohlédne na bezpečnost návštěvníků i na dopravu.

S dočasnými dopravními omezeními budou muset od 21. do 23. srpna počítat nejen Hradečané, ale zejména přijíždějící návštěvníci letošního ročníku festivalu Hip Hop Kemp. Ten se uskuteční od 23. do 25. srpna ve Festivalparku v Hradci Králové.

Dočasně nastavený dopravní režim bude v podstatě totožný jako vloni. V termínu od 21. do 23. srpna bude v ulici Jana Černého snížena rychlost na 30 km/hod a zákaz zastavení a ulice bude opět dočasně jednosměrná, a to z důvodu zajištění bezpečnosti chodců, kteří se zde budou ve vyšší míře pohybovat, což by mohlo mít za následek jejich střet s projíždějícími vozidly. Pro nouzový příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, pro zásobování i místní obyvatele bude samozřejmě ulice Jana Černého po celé své délce plně průjezdná.

Příjezd k areálu bude možný ze dvou směrů. Z centra města Hradec Králové nahradí příjezdovou komunikaci Jana Černého dočasně objízdná trasa, která bude řádně vyznačená a povede po ulicích Spořilovská, Pouchovská, Piletická a vozidla dovede až ke vstupní bráně areálu. V ulici Piletická bude od křižovatky s ulicí Pouchovská až po Jana Černého zákaz zastavení.

I v letošním roce se na konání festivalu společně připravují naši policisté v úzké koordinaci s dalšími subjekty – budeme například intenzivně spolupracovat se svými polskými kolegy, abychom v maximální míře prolomili společně jazykovou bariéru zejména při řešení konkrétních situací. Na příjezdových trasách a v blízkosti areálu pak budou navíc vykonávat službu i čeští policisté se znalostí polského jazyka. Po celou dobu konání festivalu, před zahájením, ale i po jeho bezprostředním ukončení, bude do služby nasazen větší počet policistů a policistek, a to nejen ve dne, ale i v nočních hodinách. Na klidný průběh a na veřejný pořádek a dopravu v okolí Festivalparku dohlédnou policisté z dopravní, pořádkové, kriminální či cizinecké policie. Mimo uvedené složky budou v ulicích města působit i policisté Antikonfliktního týmu (dále AKT). Činnost tohoto týmu policistů spočívá v informování veřejnosti a předcházení případnému narušení zákona.

Policie ČR bude připravena reagovat na jakékoliv problémy jak v prostoru letiště, tak také v jeho okolí. Svoji pozornost zaměří i na hlavní příjezdové trasy směřující do Hradce Králové a k samotnému areálu. Hlídky budou u řidičů rovněž kontrolovat případný alkohol nebo jiné návykové látky. Policisté se po dobu trvání festivalu zaměří rovněž na nákupní centra, kde v minulosti docházelo k drobným krádežím. Zvýšený dohled bude probíhat také v místech, kde docházelo ke škodám na majetku občanů například v souvislosti se sprejerstvím.

Ani letos neopomene Policie ČR na prevenci a informovanost, bude s přijíždějícími návštěvníky komunikovat na téma předcházení porušování zákonů, a bude mít k dispozici i informační leták se základními informacemi českém právu. Hlídky pohybující se v okolí Festivalparku jsou samozřejmě – stejně jako vždy – připraveny přijmout oznámení o zjištěném protiprávním jednání, nebo jinak v rámci svých kompetencí pomoci.

Současně s dohledem na veřejný pořádek se policisté budou věnovat i kontrolám dodržování zákazu rozdělování ohňů v přírodě a v blízkosti lesních porostů. Toto nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. platí nejen v okolí Festivalparku, nicméně právě v těchto místech existuje větší riziko vzniku požárů, a proto budou policisté připraveni porušování zákazu s účastníky festivalu řešit.

Tak jako vloni, zřídí i letos Dopravní podnik města Hradce Králové na trase od nádraží k letišti speciální linkovou přepravu.

Žádáme řidiče i ostatní účastníky silničního provozu o maximální pozornost a ohleduplnost!

kpt. PhDr. Ondřej Moravčík

17.8.2018; 07:50 hod.

