Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

"Haló, babi, tady tvůj vnuk. Potřebuji rychle peníze!"

RYCHNOVSKO - Lidské hyeny opět zaútočily.

Další případy pokusů podvést seniory vyšetřují rychnovští kriminalisté spolu s kolegy z obvodního oddělení v Dobrušce.



Operační důstojník přijal včera po obědě na linku 158 hned několik oznámení od seniorů nebo jejich příbuzných. V totožných scénářích babičky oslovuje vnuk s tím, že nutně potřebuje co nejdříve peníze. Požaduje urychlené předání co nejvyšší možné finanční hotovosti.

Ve včerejších případech naštěstí senioři žádné peníze podvodníkům nevydali. Naopak celý podezřelý telefonát nahlásili na linku 158 nebo o jeho obsahu informovali své příbuzné, kteří pak policii v jejich zastoupení kontaktovali. Po telefonátu se k seniorům rozjeli kriminalisté, kteří celou událost zadokumentovali a s oslovenými důchodci také podrobně celou situaci probrali, i preventivně s radou, jak v takovýchto případech postupovat. Ve výše zmíněných případech, kdy podvodníci oslovili důchodce v Olešnici v Orlických horách, se všichni oslovení zachovali naprosto příkladně a za to jim patří náš velký dík!

Podobné telefonáty policisté zaznamenali už začátkem srpna na Královéhradecku. I v těchto případech volající, vydávající se příbuzné, požadovali po seniorech nemalé finanční částky. Při této protiprávní činnosti pachatelé používají různé lži, lsti a falešné historky, které mají získat důvěru eventuální oběti.

Základní preventivní rady zní:

- Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako Váš vnuk či rodinný příslušník a Vy si nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na jeho celé jméno – rozhodně se nenechte odbýt odpovědí „ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší....“

- Vyžadujte osobní kontakt – pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste svého rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně.

- Ověřujte – volá Vám rodinný příslušník z cizího čísla a chce po Vás peníze? Po skončení hovoru mu zavolejte na jeho skutečné číslo, které máte uložené v telefonu a ověřte si, že jste skutečně hovořili s ním.

por. Mgr. Alena Kacálková

24.8.2018

