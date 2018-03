Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Gentleman silnic zachránil tonoucího řidiče

BENEŠOVSKO - 140. titul Gentleman silnic putuje k Danielu Vepřekovi, který v bystřickém rybníku na Benešovsku neváhal riskovat své zdraví, aby zachránil tonoucího řidiče z havarovaného vozu. Večer 17. února měl být pro Daniela Vepřeka ve znamení klidné návštěvy kamaráda. To ovšem netušil, že cestou domů spatří v rybníce automobil. Musel tak prokázat velkou výdrž a odvahu. Do auta vlezl pro padesátiletého řidiče, který v něm zůstal zaklíněný v bezvědomí a s hlavou pod vodou. Až do příjezdu záchranných složek držel Daniel Vepřek muži hlavu nad hladinou, čímž mu zachránil život. Za obětavý zásah ho Česká pojišťovna ocenila titulem Gentleman silnic, který uděluje ve spolupráci s Policií ČR již patnáctým rokem.

Osudný mrazivý večer projížděl třiapadesátiletý Daniel Vepřek okolo rybníka v Bystřici na Benešovsku, když náhle spatřil stopy kol vedoucí mimo silnici. Periferně zahlédl ve vodě převrácený automobil. Okamžitě zastavil, zapnul varovná světla a vydal se zjistit, co se stalo. „Vůz ležel na boku, takže jsem na něj musel vylézt, abych se mohl podívat dovnitř. Zpočátku jsem nic neviděl, dokud jsem nezahlédl boty. Až po chvíli mi došlo, že je pod nimi ve vodě člověk,“ popisuje první momenty zachránce Daniel Vepřek.

Zachoval klid a snažil se muže dostat ven. Ten byl zaklíněný a nešel zvednout. Daniel Vepřek mu alespoň vytáhl hlavu nad vodu a pokusil se zjistit, zda muž žije. V první chvíli se však situace zdála beznadějná: „Nevěděl jsem, jak dlouho byl řidič pod vodou a jestli vůbec žije. Dal jsem mu ruku před pusu, ale nedýchal,“ vzpomíná na dramatický průběh záchrany.

Po chvíli projížděly místem i dvě ženy, které zareagovaly na blikající auto a zastavily. „Dvě mladé slečny se mě ptaly, zda mohou nějak pomoci. Jedna pak držela dveře, abych se dostal ven, kdyby se auto převrátilo. Druhá volala záchranné složky. Poté jsem muži strčil prsty do krku, jestli tam něco nemá, a v tu chvíli naskočil a začal vydávat jemné zvuky,“ popisuje akci Daniel Vepřek.

Když si hrdina myslel, že je z nejhoršího venku, přišlo mu, že v zadní části vozu vidí dětské peřinky. Bezvládného muže ale nemohl pustit, protože by skončil zpátky pod vodou. Musel tak vyčkal příjezdu hasičů a záchranářů, kteří zajistili auto a ujali se řidiče. K obrovské úlevě všech nikdo další v automobilu necestoval. „Byl jsem sice zvědavý, ale také promrzlý. Jakmile se muže ujali záchranáři, odjel jsem domů, abych z toho nebyl nemocný.“

Daniel Vepřek vše zvládl s obdivuhodnou pohotovostí a s klidem. Ovšem jak přiznal, nebyla to jeho první krizová situace. „Pracoval jsem šest let v dolech, kde jsem si několik krizovek zažil. Ověřil jsem si, že v takových situacích dokážu být naprosto klidný, a proto jsem to tehdy také zvládl. Je to ve mně zakódované,“ svěřil se.

Za odvážný a obětavý zásah u nehody si Daniel Vepřek odnesl titul Gentleman silnic udělovaný Českou pojišťovnou a Policií ČR už od roku 2004. Titul převzal z rukou zástupce vedoucího územního odboru Policie ČR Benešov plk. JUDr. Miroslava Breburdy a z rukou tiskové mluvčí České pojišťovny Ivany Buriánkové.

Dnešní ocenění, které si hrdina převzal, nebylo jeho první.

,,Za statečný a pohotový zásah jsme pana Vepřeka již ocenili. Společně s hasiči jsme mu 15. března letošního roku předali pamětní medaile. Z řad policie hrdinu vyznamenal náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. Mgr. Jan Ptáček. Z jeho rukou si oceněný převzal pamětní medaili krajského ředitele policie Středočeského kraje, pamětní list a další dárkové předměty. Za hasiče pana Vepřeka ocenil náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje plk. Ing. Miloš Hladík. Jako poděkování za jeho hrdinský čin mu předal pamětní medaili krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a pamětní list,“ uvedla tisková mluvčí P ČR Benešov Veronika Čermáková.



nprap. Bc. Veronika Čermáková, tisková mluvčí P ČR Benešov

Ivana Buriánková, tisková mluvčí, Česká pojišťovna

28. března 2018

vytisknout e-mailem Google+