Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Gentleman silnic náleží policistovi

KRAJ VYSOČINA: Policista při cestě do služby zachránil mladý život

144. titul Gentleman silnic směřuje na Vysočinu policistovi Pavlu Gottwaldovi. Ten v době mimo službu zachránil mladého muže, který při nehodě vylétl zadním oknem auta. V říjnu loňského roku ho při ranní jízdě do práce předjel vůz. Vzápětí ale sjel na nezpevněný okraj silnice, dostal smyk a několikrát se převrátil přes střechu. Pavel Gottwald zastavil a spěchal řidiči na pomoc. K jeho překvapení však v autě nikdo nebyl. Devatenáctiletého mladíka našel až v křoví 30 metrů od havarovaného vozidla. Muže oživil a přivolal pomoc. Za pohotový zásah ho Česká pojišťovna ocenila titulem Gentleman silnic, který uděluje společně s Policií České republiky již patnáctým rokem.

Ve středu ráno 11. října 2017 mířil policista Pavel Gottwald z Libkovy Lhoty do Pelhřimova. Na cestě do práce ho krátce po šesté hodině ranní předjela červená felicie. „Celou dobu jsem jel za ní. Najednou najela na krajnici, dostala smyk a začala se převracet. Něco vylétlo ze zadního okna, v první chvíli mě vůbec nenapadlo, že by to mohl být řidič,“ popisuje první momenty Pavel Gottwald.

Okamžitě běžel k havarovanému autu. Řidiče v něm ale nenašel. Objevil ho až 30 metrů od nehody v křoví. Došlo mu, že to, co vylétlo zadním oknem, nebylo zavazadlo. „V autě nikdo nebyl, ležely tam pouze dvě zlomené sedačky. Když jsem řidiče našel v křoví, nedýchal. Začal dýchat, až když jsem mu vytáhl jazyk. Poté jsem ho umístil do stabilizované polohy,“ popisuje své kroky čerstvý Gentleman silnic. Následně zavolal záchrannou službu, hlídal raněného muže a po příjezdu záchranné služby řídil provoz na silnici.

Mladík skončil v Pelhřimovské nemocnici. V ní ho Pavel Gottwald navštívil i se svou manželkou. Manželé Gottwaldovi se setkali také s rodinou raněného řidiče. Jeho maminka mu byla moc vděčná, poděkovala a věnovala malou pozornost v podobě dárkového koše. „Děkuji Pavlu Gottwaldovi za záchranu. Jsem tu jen díky jeho rychlé pomoci,“ vyjádřil slova díků zachráněný řidič.

„Kdyby neprojížděl kolem a dopravní nehody si nevšiml, je otázkou, jak dlouho by těžce zraněný řidič čekal na pomoc. Venku byla ráno ještě tma,“ říká k nehodě Dana Čírtková, vedoucí oddělení prevence a tisku z Krajského ředitelství policie Vysočina.

Pro Pavla Gottwalda šlo o velkou zkušenost, přestože podobných nehod prožil desítky. Jeho syn je totiž stejně starý jako zraněný mladík. „Když si tu situaci vybavím, mám strach o své děti. Můj syn je stejně starý jako ten řidič. Nejhorší na tom je, že nikdo jiný u nehody nezastavil. Přitom musíte pomoct, protože nikdy nevíte, kdy to budete potřebovat vy nebo vaše děti. Za sebe mohu říct, že budu pomáhat, dokud budu moci,“ říká oceněný Gentleman silnic.

Za bezprostřední zásah u nehody si Pavel Gottwald vysloužil titul Gentleman silnic. Ocenění převzal z rukou zástupce České pojišťovny Ivany Buriánkové a náměstka ředitele pro Službu kriminální policie a vyšetřování Pavla Peňáze. „Jsem velice rád, že dnes převezme titul Gentleman silnic kolega policista, který nebyl lhostejný ke svému okolí, projevil osobní statečnost a svým pohotovým jednáním zásadním způsobem přispěl k záchraně lidského života mladého řidiče. Prokázal tak, že dělá čest nejen našemu krajskému ředitelství, ale také celé Policii České republiky,“ uvedl plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro SKPV, pověřen zastupováním ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Titul Gentleman silnic uděluje Česká pojišťovna s Policií ČR už od roku 2004.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí KRPJ

Ivana Buriánkova, tisková mluvčí České pojišťovny a.s.

