Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Garáž bude muset lépe zabezpečit

BLANSKO: Zloděj ukradl z garáže rodinného domu nosič jízdních kol

Uzamčené oplocení u jednoho rodinného domu v Blansku nebylo pro zatím neznámého pachatele dostatečným zabezpečením. Ten plot snadno překonal a do garáže přiléhající k domu to pak měl ještě snazší, protože nebyla nijak zamčená. Uvnitř garáže pak odcizil nosič jízdních kol na tažné zařízení, který zde byl uložený a to i s registrační značkou vozidla, na kterém byl nosič používaný. Jeho majiteli tak způsobil škodu více než osm tisíc korun.

nprap. David Chaloupka DiS. 27.srpna 2018

Související dokumenty nosič270818.mp3

Velikost souboru:492,4 KB / formát MP3

