Fotbalové utkání mezi týmy FK Mladá Boleslav a SK Slavia Praha proběhlo bez narušení veřejného pořádku

MLADOBOLESLAVSKO – Policisté připravili důkladné bezpečnostní opatření.

Včera v podvečerních hodinách proběhlo na fotbalovém stadionu v Mladé Boleslavi další fotbalové utkání FORTUNA ligy. V zápase proti sobě nastoupili hráči domácího týmu FK Mladá Boleslav a fotbalisté pražského klubu SK Slavia. Stadion byl vyprodaný. Fotbalisty sledovalo přibližně pět tisíc diváků. Z toho do sektoru hosté přijelo hráče podpořit zhruba tisíc fanoušků. Již několik hodin před samotným výkopem byla v terénu řada policistů. Na základě zjištěných poznatků a informací byl zápas vyhodnocen jako rizikový. Z tohoto důvodu policisté připravili bezpečnostní opatření, jehož cílem bylo zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a to především na stadionu a v jeho okolí. Policisté také zajišťovali bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dotýkalo se to především monitorování a doprovodu při přesunu slávistických fanoušků do Mladé Boleslavi. Při jejich příjezdu ani odjezdu nebyly hlášeny žádné komplikace. Celkově do bezpečnostního opatření bylo zapojeno více jak 150 policistů nejen z územního odboru v Mladé Boleslavi, ale i jiných územních odborů policie Středočeského kraje. Příjezd slávistických fanoušků doprovázela pražská speciální pořádková jednotka. Dále byly nasazeny pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, specialisté z řad kynologů a techniků. Důležitou a nezastupitelnou roli měli také členové Antikonfliktního týmu. Komunikace a včasné předávání informací fanouškům před, během i po skončení utkání je pro udržení veřejného pořádku velmi důležité.

Policisté během zápasu nemuseli na stadionu nijak zasahovat. Po skončení utkání, které dopadlo vítězstvím pro Slavii, se v klidu fanoušci rozešli a odjeli autobusem nebo svými vozidly zpět domů. Policistům se v rámci uskutečněného opatření podařilo udržet veřejný pořádek jak ve městě, tak v okolí stadionu. Celková atmosféra při utkání byla velmi poklidná. To se odrazilo i na výsledcích celé zrealizované akce. Policisté neřešili žádné protiprávní jednání.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

PČR Benešov

11. srpna 2018

