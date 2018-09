Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Forenzní značení jízdních kol

KLADENSKO - Kladno nabízí zdarma nejmodernější identifikaci kol i jejich registraci do mezinárodní databáze.

Účinné zabezpečení kol nabídne jejich majitelům statutární město Kladno ve spolupráci s kladenským územním odborem Policie České republiky. Díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR vlastníci kol mohou získat jejich jedinečné DNA značení. Bicykly současně město zanese do speciálního registru. Ve spojení s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů přestavuje forenzní značení silný nástroj při ochraně majetku, ale i při jeho případné jednoznačné identifikaci.

„V rámci prevence kriminality jsme připravili pro Kladeňáky možnost, své kolo co nejlépe ochránit. V průběhu září si ho budou moci na vybraných policejních služebnách zcela zdarma nechat označit unikátní technologií mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA. Kolo získá svoji identitu, označení o ochraně by mělo navíc dát nenechavci jasný signál, že tohle kolo má město i policisté v databázi a vůbec nebude lehké si ho přivlastnit či případně prodat,“ představil výhody projektu kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Značení na služebně v Kročehlavech v ulici Kosmonautů 2117 bude probíhat ve dnech 6. září od 9 do 13, 17. září od 13 do 18 a 16. října od 10 do 16 hodin.

V Kladně budou policisté kola značit na služebně na nám. Edvarda Beneše 1613 ve dnech 19. září od 9 do 12, 3. října od 14 do 18 a 16. října od 12 do 16 hodin.

V tyto termíny se mohou na služebny dostavit majitelé kol, kteří dovršili 15 let věku. Podmínkou je dále předložení platného dokladu totožnosti a dokladu o koupi kola. Kolo k označení musí být čisté, suché a technicky způsobilé.

Kontakt pro média:

Lenka Růžková, tisková mluvčí

Tel.: +420 312 604 533, Mobil: +420 702 168 906

E-mail: lenka.ruzkova@mestokladno.cz

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3. září 2018

