Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Expartner nerozumí slovu "rozchod"

SEMILSKO - Policisté prověřují případ stalkingu.

Policisté na Semilsku přijali v tomto týdnu trestní oznámení na 39letého muže, který ztrpčuje život své bývalé o několik let mladší přítelkyni ze Semilska. Ta mu dala jasně najevo, že o partnerský vztah s ním, který už zanikl, nemá zájem, ale on jejím slovům nechce rozumět. Taková situace přetrvává již od podzimu loňského roku a nyní oznamovatelce dochází veškerá trpělivost i síla jeho stolkerskému chování nadále čelit. To ji přivedlo až na policejní služebnu a požádat policisty o pomoc.

Ti už zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu nebezpečného pronásledování. Žena do policejního protokolu vypověděla, že ji prostřednictvím sms zpráv neustále přesvědčuje o tom, aby jejich partnerský vztah obnovili a dostává jich během jediného dne až několik desítek. Mnohem víckrát se jí ale každodenně pokouší telefonovat, a nepomohlo ani to, že si jeho telefonní číslo zablokovala. Na její telefon se totiž "dobývá" přes jiná telefonní čísla. Bývalý přítel se tak pomalu stává její noční můrou. Policisté nyní shromažďují důkazní materiál a provádějí potřebné výslechy osob, které k případu mají co říci. Pokud muže z nebezpečného pronásledování usvědčí, může ho soud za jeho posedlost potrestat ročním odnětím svobody.

29. 8. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

