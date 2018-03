Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dvojice popsala zdi domu

České Budějovice - Barevnými fixami popsali zdi uvnitř panelového domu. (Hlasová schránka 974 221 116)

Škodu za bezmála 12 000 korun, způsobili podezřelí muž a žena ve věku čtyřiatřiceti a dvaceti let, kteří měli ke konci února popsat zdi panelového domu. Ke své tvorbě využili barevné fixy, kterými popsali zdi v jedenáctém a dvanáctém patře domu v ulici Labská v krajském městě. Oba jsou podezřelí ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory. Dvojice by měla do dvou týdnů stanout před soudem.

kpt. Bc. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

21. března 2018

