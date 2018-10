Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dvě ženy obelstily a pak okradly otce se synem

ZNOJEMSKO: Jedna chtěla vodu do auta a druhá údajně potřebovala na toaletu.

Ochoty dvou mužů zneužily dvě zatím neznámé ženy. Jedna požádala na ulici před domem téměř devadesátiletého pána o vodu do chladiče vozidla. Spolu vešli na dvorek a tam začal vodu napouštět. Najednou přišla na dvůr další žena a ta sdělila, že potřebuje nutně na toaletu. Aby nemusela čekat, ujal se jí druhý muž v domě. Zavedl ji dovnitř, zavřel za ní dveře toalety a odešel. A právě toho tato žena využila. Hned se v nemovitosti rozhlédla a s neuvěřitelnou drzostí v nestřeženém okamžiku vstoupila do obývacího pokoje. Tam se jí podařilo najít obálku s finanční hotovostí (řádově desítky tisíc korun). Pak obě odešly. Nasedly do tmavého osobního auta, ve kterém čekal řidič, a všichni tři z obce odjeli. Teprve potom krádež peněz oba muži zjistili. V souvislosti s tímto případem, jenž se stal koncem minulého týdne před polednem v obci Dyjákovičky, opět občany varujeme. Nenechte se obelstít. Nezvěte cizí osoby do svých domů a bytů. Nedávejte zlodějům a podvodníkům šanci. Případu se nyní intenzívně věnujeme a po zatím neznámých ženách pátráme. Podle trestního zákoníku jim za tuto krádež hrozí odnětí svobody na jeden rok až pět let.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 11. října 2018

vytisknout e-mailem Google+