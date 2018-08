Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dvě stovky ukradených kol v kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ: Ve Vsetíně zadrželi zloděje pár minut po krádeži kola.

Včera sdělili vsetínští policisté podezření z trestného činu krádeže dvaatřicetiletému muži ze Vsetínska, který odcizil v neděli o půl jedenácté večer před barem v centru Vsetína jízdní kolo. Krádež viděla přítelkyně muže, kterému kolo patřilo. Ten ihned zavol policii, která začala po zloději pátrat. Hlídka policistů z pohotovostního a eskortního oddělení, která zrovna projížděla Vsetínem, muže spatřila v centru města, jak ujíždí na kole směrem k vlakovému nádraží. Policisté u muže zastavili, vystoupili z vozidla a vyzývali ho, aby zastavil. Jelikož muž výzev nedbal a směřoval po pěšince k bývalému železničnímu mostu v části Ohrada, policisté se rozběhli za ním a zanedlouho ho zadrželi. Následoval odvoz muže do policejní cely na vsetínské obvodní oddělení. Lapka měl v dechu téměř dvě promile. Díky včasnému oznámení a pohotovosti policejní hlídky se lapku podařilo zadržet během pěti minut od oznámení o krádeži kola. Bicykl za téměř 22 tisíc korun tak měl majitel během chvilky nazpátek.

Zloděje kol zadrželi nedávno i policisté z rožnovského obvodního oddělení. Šestatřicetiletého muže z Ostravy přistihli na ulici v Rožnově i s kradenými koly. Při zadržení museli policisté použít proti muži donucovací prostředky a padl dokonce i varovný výstřel. Ostravan odcizil v Rožnově p. R. a v Dolní Bečvě během dubna čtyři jízdní kola. Vsetínští kriminalisté muže předali opavským kriminalistům, protože měl na svědomí rozsáhlou majetkovou trestnou činnost v jejich okrese.

Krádeže kol a elektrokol ve Zlínském kraji

Ve Zlínském kraji evidujeme od začátku letošního roku téměř dvě stovky odcizených jízdních kol. Kola mizí především ze sklepních prostor, ale i z volného prostranství od restaurací, z chodeb domů, od obchodů nebo z přístřešků u rodinných domů. Evidujeme ale i případy krádeží kol z vozidel. V dubnu například odcizil zloděj ve Zlíně jízdní kolo za téměř 50 tisíc korun ze střešního nosiče. Majitel měl horské jízdní kolo demontované v krabici určenou na přepravu kol. Zloděj odstranil upínací popruhy a krabici s kolem ukradl. Další drahé kolo zmizelo v červnu rovněž ve Zlíně. Zloděj se vloupal do VW Transportér a ukradl pánské sjezdové kolo za 65 tisíc korun.

V letošním roce se začala krást i elektrokola, které nabývají na popularitě a pořizuje si je stále více cyklistů. Od začátku roku zmizelo v našem kraji jedenáct elektrokol, přičemž za celý loňský rok evidujeme pouze jednu krádež elektrokola a předloni žádnou.

Několik základních preventivních rad

Základní zásadou je kolo nenechávat bez zajištění. Kolo na veřejnosti zamykáme k vhodnému předmětu a to kvalitním zámkem. Alternativou jsou zámky s elektronickým alarmem. Kolo bychom měli mít, pokud je to možné, neustále pod dohledem. Pokud někam cestujeme, je možné využít i úschoven.

Pokud kolo ukládáme do sklepa, je vhodné i ve sklepě jej k něčemu uzamknout. To platí i pro společné kolárky. V těchto případech ale hraje důležitou roli zajištění společných prostor. Je důležité do bytových domů nevpouštět cizí osoby, domovní dveře řádně zavírat, a pokud kolo ukládáme do kolárny, i tuto uzamknout.

8. srpna 2018, mjr. Mgr. Lenka Javorková

