Dvě krádeže objasněny

HORAŽĎOVICKO - V nočních hodinách dne 18. prosince dva muži vnikli do dvou objektů. Policisté je při krádeži vyrušili a zadrželi.

Ve zkráceném přípravném řízení převzali sdělení podezření z přečinů krádež a poškození cizí věci pětadvacetiletý muž z Plzně a osmadvacetiletý muž z Prahy.

Dne 18. prosince letošního roku v obci u Horažďovic vnikli v nočních hodinách do restaurace a prodejny. Nejdříve v kulturním domě vnikli po vytlačení okna do vnitřních prostor, kde odcizili cukrovinky a nealkoholické nápoje. Ve své protiprávní činnosti pokračovali a vypáčili dveře do objektu prodejny, kde měli v úmyslu odcizit zboží, ale policisté z obvodního oddělení v Horažďovicích je při této činnosti vyrušili a následně zadrželi.

Pachatelé způsobili škodu přesahující 36 tisíc korun.

nprap. Ladmanová Dana

28. prosince 2017

