Dvě dopravní nehody s motorkáři

KUTNOHORSKO – Motorku není tak snadné zastavit jako auto.

V pátek dne 27. července 2018 v 14:15 hodin řídil devětatřicetiletý muž motocykl značky Suzuki po komunikaci II. třídy číslo 335 v katastru obce Staňkovice, kdy jel ve směru od obce Staňkovice k obci Uhlířské Janovice. V blízkosti křižovatky s vedlejší pozemní komunikací III. třídy číslo 33513 došlo ke střetu s protijedoucím osobním automobilem značky Škoda Superb, který jel ve směru jízdy od obce Uhlířské Janovice. Při dopravní nehodě došlo ke zranění motorkáře, který byl z místa leteckou záchrannou službou transportován do pražské nemocnice. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili na místě provedenými dechovými zkouškami. Celková způsobená škoda je 160 tisíc korun. Příčiny, okolnosti a míra zavinění je v šetření.

V neděli dne 29. července 2018 v 17:35 hodin došlo na silnici číslo II/125 k dopravní nehodě. Šestačtyřicetiletý muž řídil vozidlo značky Citroen Berlingo ve směru od obce Uhlířské Janovice k obci Jindice. V blízkosti křižovatky se silnicí číslo II/337 byl s vozidlem nucen zastavit ve svém jízdním pruhu z důvodu vyvolaného silničním provozem před ním. Na to v důsledku pravděpodobného nepřizpůsobení rychlosti nestačil včas a v dostatečné míře zareagovat za ním ve stejném směru jedoucí řidič motocyklu značky Kawasaki Versys 650. Osmapadesátiletý motorkář přední částí motocyklu narazil do zadní části vozidla Citroen a následně upadl na komunikaci. Motorkář byl převezen do nemocnice na ošetření. Nikdo další nebyl zraněn. Dechové zkoušky, provedené u obou řidičů pomocí přístroje Dräger, byly negativní. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Dopravní nehodou vznikla škoda na vozidle Citroen ve výši 40 tis. Kč a na motocyklu Kawasaki ve výši 80 tis. Kč. Příčiny, okolnosti a míra zavinění je v šetření.

S příchodem léta začíná motorkářům nová sezóna. Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí ve valné většině těžkými zraněními nebo dokonce smrtí. Závažnost dopravních nehod motocyklistů je až šestkrát vyšší než u osobních automobilů.

1) Buďte vidět

Vidět a být viděn – tohle pravidlo platí celou sezonu, na jejím začátku ale dvojnásob. Řidiči aut si na přítomnost motorkářů v provozu musí opět zvyknout. Nepodceňte proto kvalitu motorkářského oblečení i jeho barevnost. Nebo přidejte alespoň výrazné barevné doplňky.

2) Zkontrolujte stav motocyklu

Motorka potřebuje před první jízdou péči. Zkontrolujte pneumatiky, to, zda jsou odvzdušněné brzdy a případně odmastěte brzdové kotouče. Vyrazit na první jízdu na nezkontrolovaném stroji, který stál několik měsíců v garáži, není dobrý nápad.

3) Hlavně s klidem!

Zvláště méně zkušeným motorkářům experti doporučují absolvovat před začátkem sezony kondiční jízdy. I zkušený jezdec by ale neměl zapomenout, že na silnici po zimě leží zbytky posypu, který je nebezpečný při brzdění. A než se pustíte do ostrého klopení zatáček, pořádně zahřejte pneumatiky.

MOTORKU NENÍ TAK SNADNÉ ZASTAVIT JAKO TŘEBA AUTO!

Více naleznete zde: http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/motocyklista/besip-jizda-nr.pdf

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

31. července 2018

